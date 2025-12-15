Découvrez les technologies de jeu HDMI avancées au CES 2026

Le stand de HDMI Licensing Administrator, Inc. (HDMI LA) présentera les avantages de performance de trois types de câbles HDMI à travers des démonstrations de jeu interactives :

Le câble HDMI Ultra96, introduit dans la spécification HDMI 2.2 récemment publiée, sera exposé avec des prototypes précoces.

Le câble HDMI Ultra Haute Vitesse

Le câble HDMI Haute Vitesse Premium

Ces démonstrations souligneront comment la bonne connectivité HDMI permet des performances exceptionnelles pour les expériences de jeu de nouvelle génération.

Démonstrations de jeu clés

Performance à taux de rafraîchissement élevé - Présentation de l'expérience visuelle d'un moniteur de jeu 500 Hz alimenté à la fois par une Xbox Series X et un PC haute performance optimisé pour le jeu , offrant un mouvement ultra-fluide et une réactivité ultra-rapide.

- Présentation de l'expérience visuelle d'un alimenté à la fois par une et un , offrant un mouvement ultra-fluide et une réactivité ultra-rapide. Jeu sur grand écran avec console portable - Démonstration de la manière dont les consoles de jeu portables populaires d'aujourd'hui — y compris la Nintendo Switch 2 et l' Atari Gamestation Go — se connectent en toute transparence aux téléviseurs HD grâce à la technologie HDMI pour le jeu sur grand écran, le divertissement de groupe et l' audio immersif via des barres de son ou des systèmes multi-haut-parleurs compatibles eARC .

- Démonstration de la manière dont les populaires d'aujourd'hui — y compris la et l' — se connectent en toute transparence aux grâce à la technologie HDMI pour le jeu sur grand écran, le divertissement de groupe et l' via des barres de son ou des systèmes multi-haut-parleurs . Plaisir du jeu rétro modernisé - Présentation des derniers systèmes de jeu de style rétro connectés via des câbles HDMI pour un jeu nostalgique mis à niveau avec la vidéo et l'audio UltraHD sur de grands écrans.

Améliorations de jeu avancées supplémentaires

Variable Refresh Rate (VRR) pour des visuels d'images plus fluides et sans déchirement.

pour des visuels d'images plus fluides et sans déchirement. Auto Low Latency Mode (ALLM) permettant une interactivité fluide, sans décalage et ininterrompue.

permettant une interactivité fluide, sans décalage et ininterrompue. Quick Frame Transport (QFT) pour une latence réduite et un retour joueur plus immédiat.

Le stand HDMI LA est situé dans le Hall Central LVCC, au numéro 15819.

