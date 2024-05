NVIDIA : un gros jeu Sony amélioré sur PC grâce à ces technologies

Comme toutes les semaines, NVIDIA fait le point sur les jeux désormais compatibles avec le DLSS, sa technologie permettant d'améliorer le framerate sans dégrader la qualité de l'image, grâce à l'intelligence artificielle. La semaine dernière, c'était Homeworld 3 qui profitait du DLSS, mais cette fois, c'est un gros jeu PC édité par Sony qui est mis en avant.

Aujourd'hui sort sur PC (Steam et Epic Games Store) Ghost of Tsushima Director's Cut, un portage du jeu de Sucker Punch et Sony, développé par Nixxes. Le titre bénéficie du DLSS 3, du DLAA et de Reflex, « pour vous donner la précision d'un samouraï chevronné ». Par ailleurs, Die By The Blade est lui aussi désormais jouable avec le DLSS 2. Le titre de Grindstone, Triple Hill Interactive et Toko Midori propose pour rappel des combats en 1 vs 1.

Vous pouvez retrouver ci-dessus une vidéo vantant le DLSS 3 dans Ghost of Tsushima Director's Cut, le jeu est disponible contre 53,99 € sur Gamesplanet.

