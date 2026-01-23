Sihoo Doro C300 : le confort dynamique pour chaque mouvement de la chaise ergonomique

Sihoo est une marque spécialisée dans le mobilier ergonomique qui cherche à rendre le confort professionnel accessible à tous. Elle se distingue par des modèles alliant design moderne et technologie inspirée de la biomécanique pour accompagner les longues heures au bureau. Avec plus de 100 experts en recherche et développement, Sihoo conçoit des fauteuils qui s’adaptent naturellement au corps et aux mouvements, le tout à un prix compétitif.

Aujourd'hui, zoom sur la chaise de bureau ergonomique Sihoo Doro C300, conçue pour offrir un soutien et un confort de niveau supérieur en continu même après de longues heures d'utilisation. Que vous soyez un gamer fou ou un travailleur acharné du clavier, ce fauteuil ergonomique saura vous donner entière satisfaction.

1. Soutien lombaire dynamique auto-adaptatif

Le système de suivi BM (Body Movement) garantit que le support lombaire s'adapte automatiquement à votre colonne vertébrale. Il maintient votre dos soutenu et confortable lors de vos changements de posture, sans aucun besoin de réglage manuel. Vous aurez ainsi la garantie d'un confort optimal lors de vos longues parties de jeux vidéo !

2. Dossier flexible et confort continu

Lorsque vous bougez le haut du corps ou que vous vous penchez sur le côté, le dossier profilé à cadre triangulaire accompagne vos mouvements. Cette flexibilité permet au dossier de s'épouser parfaitement à votre dos pour une assistance constante. Idéal pour se relaxer entre deux games, ou pour se détendre devant une vidéo ou une série.

3. Appuie-tête mécanique 3D ultra-large

L'appuie-tête offre un réglage multidimensionnel : de haut en bas, d'avant en arrière, ainsi qu'une rotation autour de l'axe.

Verrouillage automatique : sa structure mécanique verrouille précisément la position choisie.

Surface de soutien étendue : sa largeur généreuse offre un support optimal, même lorsque vous reposez votre tête sur le côté.

4. Accoudoirs coordonnés 4D

Pour relaxer vos bras dans toutes les positions, les accoudoirs sont réglables dans quatre directions : hauteur, profondeur et pivotement jusqu'à 75 degrés.

Rembourrage épais : ils sont incroyablement souples pour un confort maximal durant le travail.

Coordination avec le dossier : ils se synchronisent avec l'inclinaison du dossier pour maintenir un soutien idéal lorsque vous vous reposez.

5. Châssis à détection de poids

Équipé de technologies de détection de poids et de conduction mécanique, le châssis du siège répond à votre morphologie et à vos mouvements. Cela permet de s'incliner sans effort, tout en conservant un équilibre parfait et une sensation de fluidité.

6. Assise en forme de cascade

Le coussin du siège adopte une courbe en "cascade" qui distribue efficacement votre poids. Cette conception minimise la pression exercée sur les cuisses et les hanches, créant une sensation d'assise en apesanteur.

Vous pouvez retrouver la(en coloris noir ou gris) :

➡️ sur Amazon à 333,32 € (-15%) pour la version sans repose-pieds, ou à 377,77 € (-12%) pour la version avec repose-pieds.



➡️ sur le site officiel Sihoo à 263,19 € avec le code SihooGG6 au lieu de 279,99 € pour la version sans repose-pieds, ou à 329,99 € pour la version avec repose-pieds (livraison gratuite et rapide).