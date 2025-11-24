HBADA X7 : la chaise ergonomique avec suivi lombaire automatique, massage 8D et assise ventilée

Aujourd'hui, focus sur le fauteuil de bureau ergonomique HBADA X7, le premier siège ergonomique intelligent au monde doté d'un suivi actif de la taille assisté par IA, aucun réglage manuel n'étant requis

Il est doté d’un soutien lombaire intelligent qui s’adapte activement à vos mouvements. Conçu pour accompagner les ajustements naturels de votre posture plutôt que de les contraindre, il aide à réduire les tensions musculaires souvent dues à un soutien insuffisant.

Soutien lombaire "SmartErgo" et système de bien-être

Le cœur de ce fauteuil est son système "SmartErgo", un soutien lombaire 3D auto-ajustable. Grâce à une base à détection de gravité et des capteurs de pression, il suit automatiquement les mouvements de votre dos sans nécessiter d'ajustement manuel. Il offre une sensibilité à la pression réglable sur 10 niveaux pour s'adapter à tous les poids, garantissant un soutien parfait dans n'importe quelle position assise.

Il s'agit donc du premier siège ergonomique de massage santé au monde. Non seulement il est confortable, mais aussi sain.

Ce support lombaire 3D est multi-dimensionnel avec :

Un réglage électrique de 5 cm pour s'adapter aux différentes positions (penché en avant, droit, ou incliné).





4,5 cm d'ajustement manuel en hauteur, le rendant adapté aux utilisateurs mesurant de 1,50m à 1,90 m.





Une inclinaison adaptative de 10° pour suivre la courbe naturelle du dos lors de l'inclinaison.

Ce système lombaire intègre également un dispositif unique de relaxation, avec des rouleaux de massage 8D biomimétiques à tête flexible en silicone qui simulent des techniques de massage expertes avec 3 intensités au choix.

Le massage est complété par un chauffage à 3 niveaux. Celui-ci combine une thérapie par lumière rouge (30-38°C) pour cibler les couches musculaires profondes et un chauffage au graphène sur deux zones (48-58°C) pour une relaxation musculaire complète.

Confort d'assise et ventilation active

L'assise est conçue pour le confort thermique. Elle intègre un système de refroidissement actif à double ventilateur. Ce système offre 3 vitesses de flux d'air (Silencieux, Équilibré, Turbo), avec une vitesse élevée de 3000 tours/minute pour dissiper rapidement la chaleur.

L'assise elle-même est fabriquée à partir d'une maille technique "4D Elastic Tech" , utilisant des fibres DuPont américaines et du flocage italien. Cette composition unique augmente l'élasticité de 83 % par rapport à une maille standard, assurant une meilleure répartition de la pression sur les hanches et les cuisses.

Ajustabilité complète : tête, bras et inclinaison

L'ajustabilité du fauteuil est conçue pour s'adapter à tous les scénarios :

Appui-tête 4D à double axe : il permet un réglage en hauteur de 45 mm, un glissement avant/arrière de 55 mm et une rotation à 70°.





il permet un réglage en hauteur de 45 mm, un glissement avant/arrière de 55 mm et une rotation à 70°. Accoudoirs "mécaniques" 720° : ces accoudoirs à double axe sont omnidirectionnels. Ils offrent une rotation à 360°, une élévation de 50 mm, une extension avant/arrière de 110 mm et une inclinaison de la surface.





ces accoudoirs à double axe sont omnidirectionnels. Ils offrent une rotation à 360°, une élévation de 50 mm, une extension avant/arrière de 110 mm et une inclinaison de la surface. Inclinaison zéro-gravité à 140° : le fauteuil permet une inclinaison profonde, avec la possibilité de s'arrêter à n'importe quel angle. Il dispose d'un système adaptatif au poids qui ajuste automatiquement la résistance de l'inclinaison.

Structure et commandes

La structure est construite à partir d'un cadre en aluminium de qualité aérospatiale, assurant à la fois légèreté et durabilité. La base 5 étoiles en nylon est conçue pour supporter jusqu'à 150 kg et est équipée de roulettes silencieuses.

Le contrôle des fonctions se fait via une palette de commande intégrée sur le côté pour la hauteur, la profondeur et l'inclinaison, ainsi que par une télécommande à écran OLED de 1,3 pouce pour les fonctions intelligentes. Le fauteuil est alimenté par un port Type-C et dispose d'une batterie au lithium optionnelle de 5200mAh offrant 3 heures d'autonomie.

Dans le cadre du Black Friday sur le site officiel de la marque, vous trouverez le fauteuil HBADA X7 en promotion au petit prix de 1169 € au lieu de 1499 € soit une réduction de 330 €.