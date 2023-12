Comment bien choisir sa chaise gaming ? Conseils et bons plans

De nombreux joueurs se tournent maintenant vers des fauteuils spécifiques pour le gaming. En effet, les chaises de bureau classiques ne sont pas adaptées pour une assise prolongée et deviennent vite inconfortables pendant les longues parties, ce qui n'est pas le cas de la chaise pour gamer.

Pour remédier à ce problème, les constructeurs proposent des modèles entièrement conçus pour le gaming, qui assurent un maintien et un confort optimaux pendant des heures. Des références sont d'ailleurs souvent utilisées dans les compétitions e-sport afin de les mettre en valeur.

Forme, revêtement, réglages... Il peut être assez difficile de choisir sa chaise de gaming tant les caractéristiques sont nombreuses. En prenant en compte quelques éléments de base, comme le type de maintien recherché, votre corpulence ou votre style, vous allez voir qu'il est tout à fait possible de trouver le modèle parfait même sans l'avoir essayé au préalable. Sachez aussi qu'on peut trouver de bons fauteuils pour gamer de qualité sans trop dépenser, même s'ils ne sont pas de grande marque, et le tout souvent en promotion.

Nous vous présentons ici un petit guide pour vous aider à choisir ainsi que quelques modèles en promotion, pour dire au revoir aux douleurs et à l'inconfort pendant les sessions de jeu qui s'éternisent !

Choisir la matière adaptée pour sa chaise gaming

Tout dépend de ce que vous recherchez. Les matériaux utilisés pour le revêtement sont :

Le cuir et le simili cuir , élégants et faciles à nettoyer.

, élégants et faciles à nettoyer. Le tissu, plus confortable. Attention, il se tache vite.





Vérifier les réglages proposés pour son fauteuil gamer et les roulettes

Il est important de choisir une chaise ergonomique avec un dossier réglable pour un bon maintien. Des accoudoirs réglables pour reposer les bras sont aussi disponibles sur la plupart des fauteuils.

Des modèles sont également fournis avec un repose-pieds, un coussin au niveau de la tête ou des cervicales, ou un coussin pour les lombaires, offrant davantage de confort. D'autres s'inclinent jusqu'à 180° pour que vous puissiez vous reposer entre deux parties.

Faites aussi attention aux roulettes, en particulier si vous avez du parquet car certaines peuvent rayer. Prenez en compte l'espace dont vous disposez, car certaines bases sont munies de 5 branches et prennent donc de la place.





Prendre en compte la forme de la chaise gaming et la qualité de la mousse

Pour un bon soutien lombaire, privilégiez la forme "baquet" avec les côtés courbés, inspirée des voitures de course. C'est d'ailleurs celle que l'on retrouve le plus.



Optez pour un rembourrage en mousse à mémoire de forme, plus agréable. Pour cela, il faut une mousse de qualité fabriquée "à froid" de préférence.

La densité de la mousse est également essentielle si l'on veut plus de fermeté, ou au contraire plus de souplesse. Elle est souvent différente au niveau de l'assise et du dos.





Voici maintenant quelques modèles intéressants que l'on peut trouver chez ManoMano.

Commençons par la chaise gaming Elecwish. Ce fauteuil confortable en simili cuir et à mémoire de forme peut s'incliner de 90° jusqu'à 150° pour une petite sieste entre deux parties.

Il est muni d'un repose-pieds pliable et pratique, d'un appui-tête ainsi que d'un coussin massant amovible pour les lombaires afin d'éviter les douleurs et vous détendre durant une assise prolongée.

Sa base stable à 5 branches est dotée de roulettes silencieuses, et le dossier et les accoudoirs sont ajustables.



La chaise gaming Elecwish est en réduction à 139,99 € au lieu de 189,99 €, soit une remise de 26% sur ManoMano. La livraison est offerte.





D'autres chaises gaming sont en promotion, à savoir :