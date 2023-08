Comment bien choisir son ordi pour le gaming ?

Trouver l’écran de gaming idéal



Voici les trois critères sur lesquels vous devez vous focaliser :

Les performances de l’affichage et la résolution

C’est l’un des critères les plus importants pour les amateurs de gaming, car la qualité de l’expérience de jeu dépend en majorité de l’affichage.

Il est important de choisir une excellente résolution d’image. Aujourd’hui, la 4k est un format d’affichage en très haute définition (supérieure ou égale à 3840 px de large).

Aujourd’hui, on préférera les écrans LED aux écrans LCD puisque ce sont les moins énergivores (jusqu’à 30 % d’économies d’énergie). Ces écrans sont aussi plus résistants. Mais ce qui permet de déterminer aujourd’hui la qualité de l’affichage pour le gaming, c’est la dalle. On trouve les dalles TN (Twisted Nematic), VA (Vertical Alignment) et les dalles IPS (In-Plan Switching). Pour un meilleur rendu des couleurs et pour bénéficier d’une meilleure expérience en multijoueur, il est préférable de choisir une dalle IPS. En revanche, si c’est de la fluidité que vous recherchez, il faudra préférer une dalle TN, même si les couleurs sont plus ternes et qu’en mode multijoueur, tout le monde n’a pas le même angle de vue sur l’écran. Les écrans OLED ne sont pas rétroéclairés, ce qui accentue les nuances de noir et donc les contrastes au niveau du graphisme.

En ce qui concerne les performances de votre écran 4k, il est indispensable de regarder deux choses si vous voulez éviter les bugs d’affichage ou les retards d’affichage.

La fréquence de balayage par exemple représente le nombre d’images affichées par secondes. Elle se mesure en Hertz et plus la valeur est élevée, plus l’image sera fluide. C’est très important pour le gaming ou pour regarder des vidéos HD. Aujourd’hui, pour profiter d’un gameplay assez fluide, il ne faut pas compter moins de 75 Hz. Pour des jeux plus gourmands, il faut compter sur une fréquence de balayage d’au moins 120 Hz.

Le temps de réponse est également très important, car il concerne la vitesse d’affichage. Celle-ci se mesure en millisecondes (ms). Plus le temps est faible, plus l’écran est performant. Il est donc évident que les écrans de dernière génération affichent un temps de réponse de moins de 1 ms.

Faut-il un écran incurvé ?

Les écrans de gaming incurvés tirent le meilleur parti de votre champ de vision et offrent une expérience beaucoup plus immersive. Ces écrans restituent très bien la profondeur de la vue humaine. Néanmoins, ils ne conviennent pas à tous les joueurs comme ceux et celles qui n’apprécient pas les écrans courbes, qui ont certains problèmes de vision, qui jouent en multijoueur ou en multiécrans.

Quelles dimensions choisir pour un écran de gaming ?

Pour trouver la taille d’écran optimale pour le gaming, il est indispensable de prendre en compte le recul. Pour jouer à la console à deux ou trois mètres de l’écran, on peut opter pour un écran de plus de 40 pouces. Mais pour faire du jeu PC sur un bureau à quelques centimètres de l’écran, cet écran de 32 pouces pour le gaming vous offrira le format idéal.

Quelles sont les caractéristiques d’un ordinateur de gaming idéal ?

Parce que l’écran ne fait pas tout et qu’un bon écran ne restituera rien de bon si vous n’avez pas un bon ordinateur à la base, il est important de bien regarder la configuration de son unité centrale.

La puissance

Pour optimiser votre gameplay, il faut un ordinateur qui offre une bonne puissance de calcul. Pour cela, il faut regarder quel est le processeur utilisé et se focaliser sur trois choses :

Le nombre de cœurs (pour accepter les logiciels et les jeux dits « lourds »), puisqu’ils démultiplient la puissance de calcul.

La mémoire cache

La fréquence exprimée en GHz

La mémoire et le stockage

La mémoire vive ou la RAM est importante pour favoriser la fluidité des jeux PC. Aujourd’hui, la majorité des jeux requièrent au minimum 16 Go de RAM. Mais pour les utilisateurs les plus expérimentés et pour les professionnels, on recommande de monter à 32 Go voire à 64 Go de RAM.

Le mode de stockage peut aussi influencer la qualité des jeux PC. En effet, si votre ordinateur comporte trop d’éléments stockés sur son disque dur interne, il risque d’être ralenti. Préférerez un disque dur SSD de faible capacité (au maximum 512 Go), et préférez stocker vos photos, vos vidéos et vos musiques sur un disque dur externe.

La carte graphique

La qualité de la carte graphique est bien entendu un autre critère très important à prendre en ligne de compte. Sur les sites spécialisés dans le gaming, vous trouverez des infos très intéressantes pour choisir une bonne carte graphique.

Trouvez les bons accessoires

Cela peut paraître dérisoire pour un utilisateur d’ordinateur classique, mais certainement pas pour un adepte ou une adepte du gaming.

Trouvez les bons accessoires audios

Pour exceller dans un jeu PC, il ne s’agit pas seulement de bien voir. Il faut aussi bien entendre et bien communiquer. Pour cela, il faut aussi vérifier la qualité des équipements audio de l’ordinateur ou investir dans un équipement audio externe (enceintes, casque, micro). C’est d’autant plus important pour ceux qui jouent en RPG ou ceux qui souhaitent partager et commenter des phases de jeux sur les réseaux sociaux.

Trouvez les bons accessoires de jeu

Là encore, pour plus de confort de jeu et plus de performance, il va falloir opter pour des accessoires de gaming dignes de ce nom à l’image des manettes ou des souris ergonomiques avec raccourcis programmables. Les claviers ergonomiques sont aussi de plus en plus performants.

Les accessoires de confort

Parce que les gamers peuvent passer beaucoup de temps devant le PC, notamment lorsqu’ils jouent à un niveau pro, ce sont les premiers consommateurs d’équipements de bureau ergonomiques.

Vous l’aurez compris, bien démarrer dans le gaming, c’est avant tout bien s’équiper. L’écran fait partie d’un ensemble qui va vous permettre d’évoluer confortablement dans votre gameplay. Dans les boutiques spécialisées dans la vente de matériel de gaming, vous trouverez tout ce qu’il vous faut.