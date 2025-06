Comment bien choisir un écran PC : trouvez le modèle fait pour vous

Que vous soyez joueur, professionnel de la création ou simple utilisateur de bureautique, choisir le bon moniteur peut vite devenir compliqué : entre les tailles, les résolutions, les dalles, les fréquences de rafraîchissement et les connectiques, les critères à prendre en compte sont nombreux. Nous vous proposons un tour d’horizon pour vous aider à bien choisir votre écran PC selon vos besoins.

Taille et résolution : une question d’usage et de confort

La première chose à définir est la taille de l’écran, généralement exprimée en pouces (1 pouce = 2,54 cm), une mesure correspondant à sa diagonale et restée la norme dans l’univers des moniteurs.

Pour un usage bureautique ou multimédia basique, un écran de 24 pouces en définition Full HD (1920 x 1080 pixels) est souvent suffisant. En revanche, pour un confort accru, notamment en multitâche ou en jeux vidéo, beaucoup préfèrent des modèles plus grands.

Un écran de 27 pouces constitue aujourd’hui un excellent compromis entre taille et encombrement. À cette diagonale, il est recommandé d’opter pour une résolution QHD (2560 x 1440 pixels), qui offre une meilleure finesse d’affichage. Pour les usages professionnels (graphisme, retouche photo, montage vidéo...), un écran 4K (3840 x 2160 pixels) peut être préférable, à condition que votre carte graphique puisse gérer une telle définition.

On trouve maintenant aussi de très grands écrans allant jusqu’à 32, voire 49 pouces pour les modèles ultra-larges, mais ils s'adressent surtout aux professionnels de la création visuelle ou aux joueurs en quête d’une immersion totale.

Pour les gamers ou ceux qui regardent des contenus en streaming, vous pouvez donc commander un écran PC 27 pouces pour jouer, ce qui garantit à la fois un excellent confort visuel et une bonne immersion.

Type de dalle : TN, IPS ou VA ?

Le choix de la technologie de dalle influe directement sur la qualité de l’image, les angles de vision et le rendu des couleurs.

(In-Plane Switching) offrent les meilleurs angles de vision et un rendu colorimétrique fidèle, ce qui en fait le choix idéal pour les créateurs de contenus, les photographes ou les joueurs recherchant une bonne qualité d’image. Les dalles VA (Vertical Alignment) constituent un bon compromis. Elles proposent de bons contrastes et des couleurs plus riches que le TN, mais sans atteindre la précision de l’IPS.





(Vertical Alignment) constituent un bon compromis. Elles proposent de bons contrastes et des couleurs plus riches que le TN, mais sans atteindre la précision de l’IPS. Les dalles OLED (Organic Light-Emitting Diode) reposent sur des pixels auto-émissifs : chaque pixel émet sa propre lumière, ce qui permet d’obtenir des noirs parfaits, un contraste infini, une excellente réactivité et un rendu visuel saisissant. Très prisée dans les écrans haut de gamme, elle reste plus onéreuse et sujette au marquage (burn-in) sur les images fixes prolongées.

Fréquence de rafraîchissement et temps de réponse

Ces deux caractéristiques sont cruciales pour les amateurs de jeux vidéo. La fréquence de rafraîchissement (exprimée en hertz) désigne le nombre d’images affichées par seconde. Un écran standard affiche 60 Hz, mais les modèles destinés au gaming peuvent atteindre 120 Hz, 144 Hz, voire 240 Hz ou plus. Plus la fréquence est élevée, plus l’image est fluide, ce qui améliore l’expérience en jeu.

Le temps de réponse, quant à lui, correspond au temps que met un pixel à changer de couleur. Plus il est faible (1 à 5 ms), moins vous subirez d’effet de flou ou de traînée, particulièrement dans les jeux rapides, comme les FPS ou les jeux de course.

Connectique : HDMI, DisplayPort et autres ports utiles

Avant d’acheter un écran, assurez-vous qu’il est compatible avec les sorties de votre carte graphique ou de votre ordinateur portable. Aujourd’hui, les ports les plus courants sont :

, de plus en plus répandu, notamment sur les laptops, permet de transmettre données, image, son et alimentation via un seul câble. Des ports USB ou jack audio supplémentaires peuvent aussi être utiles pour connecter facilement des périphériques (clavier, souris, clé USB) ou un casque audio directement à l’écran.

Ergonomie, design et fonctionnalités supplémentaires

Un bon écran ne se résume pas à sa fiche technique. Il doit aussi être ergonomique, surtout si vous l’utilisez plusieurs heures par jour. Vérifiez qu’il est réglable en hauteur, en inclinaison, voire pivotable à 90° si vous voulez pouvoir le faire passer du format paysage (horizontal) au format portrait (vertical), pour pouvoir voir plus de lignes de code, lire des pages entières, afficher des documents longs, etc.

Certains modèles incluent également des fonctions supplémentaires bien pratiques, comme les filtres anti-lumière bleue, la réduction de scintillement (flicker-free) ou encore un mode économie d’énergie. Ces petits plus peuvent vraiment faire la différence pour vos yeux ou votre consommation lorsqu'on utilise un écran quotidiennement.

Les écrans incurvés gagnent également en popularité, notamment pour les usages immersifs, comme le gaming ou le visionnage de films. Grâce à leur légère courbure (souvent de 1500R ou 1800R), ils offrent une meilleure perception de la profondeur et un champ de vision élargi, ce qui réduit la fatigue visuelle en alignant plus naturellement l'image avec la courbure de l’œil. Ce type d’écran est particulièrement apprécié sur les grandes diagonales (27 pouces et plus) ou les formats ultra-larges, car il permet de mieux englober l’ensemble du contenu affiché sans avoir à trop bouger la tête.

Pour choisir un écran PC, il faut donc trouver le bon équilibre entre confort visuel, performance et budget. Afin d'éviter de dépenser inutilement dans un modèle trop basique ou au contraire trop sophistiqué, prenez le temps de bien identifier vos usages (bureautique, gaming, création...).

Par exemple, si vous êtes gamer, vous pouvez définir le niveau de fluidité recherché, les types de jeux auxquels vous jouez le plus et estimer le nombre d’heures que vous passez devant votre écran, afin de savoir s’il vaut vraiment la peine d’investir dans un modèle haut de gamme. Vous pourrez ainsi toujours profiter d’un affichage optimal, quelle que soit l'utilisation.