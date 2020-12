DOSSIER sur le cloud gaming : présentation des différentes offres de jeu en streaming, comment bien choisir ?

Le jeu en streaming, ou cloud gaming, c'est la possibilité de jouer à un jeu vidéo sans s'encombrer d'une console. Une connexion Internet, un écran et une manette (ou clavier/souris), c'est tout ce qu'il vous faut. À une époque où les comportements évoluent et les offres tendent de plus en plus vers le numérique, cette nouvelle approche du jeu vidéo a le vent en poupe, avec des acteurs majeurs tels que Microsoft, Sony ou NVIDIA qui s'y intéressent, tandis que de nouveaux arrivants tels que Google ou Amazon se lancent dans la course.

Aujourd'hui, nous dénombrons pas moins de six offres de jeu en streaming :

Chacune de ces offres est unique et présente ses avantages et inconvénients, allant du catalogue jusqu'au modèle économique en passant par les supports pris en charge.

Aussi, nous vous proposons ce dossier afin de vous présenter ces offres. Le but n'est pas d'établir un classement ou de déterminer quelle offre est la meilleure : chacune peut s'imposer en fonction de vos attentes. Aussi l'objectif est de vous permettre de trouver l'offre qui vous correspondrait le mieux si jamais vous vouliez découvrir cette nouvelle façon de jouer.