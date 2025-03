Le cloud gaming : un essor aux multiples facettes

D'après Médiamétrie, près de 18 millions de personnes en France jouent quotidiennement aux jeux vidéo. En moyenne, ils consacrent près de 45 minutes par jour à l'activité vidéoludique qui peut prendre différentes formes.

Le cloud gaming est encore largement perçu comme un marché émergent. Avec plus ou moins d'implication, il suscite l'intérêt d'acteurs tels que Microsoft (Xbox Cloud Gaming) et Sony (PlayStation Plus Premium), ou encore Nvidia avec GeForce Now.

Lors de la publication des résultats de Microsoft pour les trois derniers mois de 2024, le patron du groupe Satya Nadella a souligné auprès des investisseurs une forte dynamique pour Xbox Cloud Gaming et a mis en avant un record trimestriel à 140 millions d'heures de jeu.

Pas seulement pour le gaming AAA

Avec son aspect pratique en se délestant de contraintes matérielles, le cloud gaming est néanmoins susceptible d'aller au-delà des jeux vidéo traditionnels. Il peut séduire les entreprises du secteur des serious games, mais aussi des acteurs dans le secteur du casino en ligne.

Si le pas est sauté, une migration vers le cloud ouvre pour les casinos des perspectives de modernisation de leurs systèmes sans de lourds investissements dans du matériel sur site. C'est également une opportunité de solutions évolutives et avec des capacités avancées.

Le cloud pour les casinos en ligne peut être un atout pour une meilleure gestion des données et pour se conformer de manière plus agile à diverses réglementations en vigueur ou à venir. La sécurité peut même être gagnante, à condition d'une configuration robuste.

Avec le slicing de la 5G SA

Dans le contexte de la mobilité, une aubaine pour le cloud gaming est l'essor de la 5G. C'est d'autant plus le cas avec le slicing (ou network slicing) pour des réseaux virtuels et des performances propres à des applications, grâce à la 5G SA (Standalone Access) qui commence enfin à prendre son envol.

Avec le network slicing, Orange 5G Lab met en avant une fonctionnalité de la 5G SA qui est particulièrement pertinente pour le cloud gaming, sans risque de lag ou de freeze lors d'un pic de trafic.