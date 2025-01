Xbox Game Pass : les autres ajouts de janvier 2025 dévoilés, avec de belles nouveautés en day one

Le début d'année avait débuté tranquillement en ce qui concerne le PC/Xbox Game Pass et cela faisait une semaine que rien n'y avait été ajouté. Cette fin janvier sera elle bien plus chargée et les abonnés vont notamment pouvoir découvrir le jour de leur sortie le nouveau RPG de Mike Laidlaw (Dragon Age) baptisé Eternal Strands, le nouveau FPS de Rebellion permettant de dégommer du nazi qu'est Sniper Elite: Resistance ou encore le jeu de rôle cyberpunk Citizen Sleeper 2: Starward Vector. Il y en aura vraiment pour tous les goûts, donc vous devriez y trouver votre compte.

Vous trouverez donc ci-dessous le programme pour la fin janvier, ainsi que le premier ajout de février. Notez qu'il y aura à nouveau 6 départs pour conclure le mois.

Disponible aujourd'hui

Lonely Mountain: Snow Riders (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie. Tombez, recommencez et domptez la montagne dans cette suite enneigée de Lonely Mountains: Downhill. Désormais, jusqu'à 8 joueurs peuvent dévaler les pentes grâce au multijoueur multiplateforme. Descendez les pistes en équipe avec des points de contrôle limités... ou jouez le tout pour le tout dans une descente à couper le souffle jusqu'à la base

Bientôt disponibles

Flock (Console) - 22 janvier - Maintenant disponible dans le Game Pass Standard

Flock est un jeu coopératif multijoueur qui célèbre le plaisir de voler et de rassembler de charmantes créatures volantes, elles aussi, avec vos amis. Planez à travers de magnifiques paysages à la recherche de créatures rares et insaisissables à ajouter à votre volière.

Gigantic: Rampage Edition (Cloud, Console et PC) - 22 janvier - Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard

Gigantic: Rampage Edition est la version premium et définitive du MOBA hero shooter 5v5 original, offrant une expérience multijoueur dynamique et palpitante. Choisissez parmi une large sélection de héros uniques, chacun avec des compétences améliorables et faites équipe avec quatre autres joueurs pour contrôler des objectifs et abattre le puissant Gardien de l'équipe adverse, tout en protégeant le vôtre.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Console) - 22 janvier - Maintenant disponible dans le Game Pass Standard

Ce jeu unique de stratégie et d'action Kagura est inspiré du Japon. L'histoire se déroule sur une montagne envahie par la corruption. Pendant la journée, purifiez les villages et préparez-vous pour le crépuscule. La nuit, protégez la Vierge contre les hordes du Seethe. Répétez le cycle jour-nuit jusqu'à ce que vous nettoyiez la montagne de toute corruption et rameniez la paix sur la terre.

Magical Delicacy (Console) - 22 janvier - Maintenant disponible dans le Game Pass Standard

Un jeu de plateforme en pixel art plein de bienveillance. Cuisinez des délices magiques à partir d'une vaste collection d'ingrédients dans votre propre boutique. Explorez une ville inconnue et livrez de délicieuses gourmandises aux habitants. Apprenez de nouvelles façons de vous déplacer, découvrez des secrets et vivez une expérience unique dans un monde de sorcellerie.

Tchia (Xbox Series X|S) - 22 janvier - Maintenant disponible dans le Game Pass Standard

Partez à l'aventure avec Tchia dans un monde ouvert tropical ! Votre mission : sauver votre père des griffes du cruel tyran Meavora, maître de l'archipel. Grimpez, planez, nagez et naviguez à travers de splendides îles en explorant un bac à sable où la physique joue un rôle clé.

The Case of the Golden Idol (Console) - 22 janvier - Maintenant disponible dans le Game Pass Standard

Chaos, magie et meurtre des plus abjects ! Examinez les indices et utilisez vos pouvoirs de déduction pour résoudre le mystère tordu de l'héritage maudit d'une famille et une série de morts atroces dans ce jeu d'aventure en point'n click.

Starbound (Cloud et Console) - 22 janvier - Maintenant disponible dans le Game Pass Ultimate et Game Pass Standard

Déjà disponible dans le PC Game Pass, Starbound débarque sur Xbox et Xbox Cloud Gaming (Bêta) ! Dans ce jeu sandbox, c'est vous qui écrivez votre histoire. Sauvez l'univers des forces qui ont détruit votre foyer ou abandonnez toute ambition héroïque pour coloniser des planètes inexplorées. C'est vous qui choisissez votre destinée !

Eternal Strands (Cloud, Console et PC) - 28 janvier - Game Pass Ultimate , PC Game Pass

Disponible dès sa sortie. Développé par Yellow Brick Games, un nouveau studio fondé par des vétérans de franchises comme Dragon Age, Mass Effect et Assassin's Creed, Eternal Strands est un jeu d'action-aventure en vue à la troisième personne. Combattez d'immenses créatures, mêlez pouvoirs magiques et armes puissantes pour empêcher le monde de s'effondrer.

Orcs Must Die! Deathtrap (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 28 janvier - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie. Dans Orcs Must Die! Deathtrap, un jeu d'action mêlant tir à la troisième personne et défense avec des pièges, incarnez un mage de guerre et terrassez d'immenses hordes d'orcs. Progressez grâce à des choix de type rogue-lite et faites équipe avec jusqu'à trois amis pour un carnage inoubliable et fun.

Shady Part of Me (Cloud, Console et PC) - 29 janvier - Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard

Shady Part of Me vous embarque dans un voyage onirique et émouvant, porté par une direction artistique époustouflante et la voix captivante de Hannah Murray (Game of Thrones, Skins). Incarnez une petite fille et son ombre pour surmonter des épreuves émotionnelles au cœur de paysages surréalistes. Une aventure poétique remplie de surprises vous attend.

Sniper Elite: Resistance (Cloud, Console et PC) - 30 janvier - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie. Plongez dans Sniper Elite: Resistance, un jeu de tir tactique qui met l'accent sur des mécaniques de sniper inégalées. Prenant place au cœur de la France occupée, loin des lignes de front, la campagne complète peut être vécue en solo ou en coopération avec un ami. Tactique et précision seront vos meilleures armes !

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 31 janvier - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie. Suite très attendue du RPG acclamé Citizen Sleeper, Citizen Sleeper 2: Starward Vector propose une aventure de science-fiction humaine et remplie d'émotions. Incarnez un androïde en fuite avec un corps défaillant, un prix sur votre tête et aucun souvenir de votre passé. Trouvez un vaisseau, formez un équipage et acceptez des contrats pour explorer la ceinture de Starward.

Far Cry New Dawn (Cloud, Console et PC) - 4 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard

Explorez Hope County, Montana, dans un monde post-apocalyptique transformé par une catastrophe nucléaire. Dans Far Cry New Dawn, menez la résistance contre les Ravageurs, qui cherchent à s'emparer des dernières ressources de ce territoire vibrant.

Mises à jour et contenus additionnels

Diablo IV : la Saison des maléfices - Disponible dès maintenant

La Saison des maléfices de Diablo IV a commencé ! Plongez dans le mystère des Têtes volées de l'Arbre des Murmures en maîtrisant les pouvoirs de sorcellerie pour traquer les Têtes fugitives qui sèment la folie à travers Sanctuaire. Terminez le Périple saisonnier pour débloquer un tout nouveau familier : Dorian, le corbeau.

VALORANT : Le nouvel Agent Tejo - Disponible dès maintenant

Les membres du Game Pass ont désormais accès à Tejo, le tout nouvel Agent de VALORANT, qui rejoint le roster en provenance de Colombie. En tant qu'Initiateur, Tejo se spécialise dans la neutralisation des ennemis grâce à un kit unique mêlant collecte d'informations, dégâts et effets de concussion.

Avantages Xbox Game Pass Ultimate

Rendez-vous dans la section Game Pass de votre console, l'application mobile Xbox ou l'application Xbox sur PC pour découvrir les nouveaux contenus en jeu, consommables et offres inclus avec votre abonnement Game Pass Ultimate. Le nombre et le contenu des Avantages varient selon les régions, les plateformes et au fil du temps. Pensez à utiliser vos Avantages avant la date limite indiquée.

Throne and Liberty : Pack Lottie et Percy - Disponible dès maintenant

Rejoignez la Résistance avec cette tenue exclusive Xbox aux couleurs uniques de Lottie, et embarquez Percy Amitoi, votre fidèle compagnon pelucheux, dans cette aventure gratuite axée sur les combats en guilde.

EA Sports UFC 5 : Pack Bruce Lee - Disponible dès maintenant

Débloquez de nouveaux alter ego pour le père des arts martiaux mixtes, inclus avec votre abonnement EA Play. Rappel : l'abonnement EA Play est inclus dans le Xbox Game Pass Ultimate.

War Thunder : Pack Année du Serpent - Disponible dès maintenant

Célébrez le Nouvel An lunaire sous le signe du Serpent avec le puissant char Sherman Jumbo « Cobra King » et l'avion de chasse polyvalent P-63C-5 « King Cobra ».

Enlisted : Pack de démarrage ultime US - Disponible dès maintenant

Commencez votre aventure dans Enlisted avec l'escouade premium des Assaulters US équipée de pistolets mitrailleurs M3A1 Grease Guns !

Ils nous quittent le 31 janvier

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le Game Pass, c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d'utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres et continuer à y jouer.