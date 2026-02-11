Clés permanentes Office 2021 Pro et Win 11 Pro : énorme baisse de prix pour la Saint-Valentin chez Godeal24 ! Jusqu'à 90 % d'économies !

Publication sponsorisée par GoDeal24



Pour les professionnels qui s'appuient sur des outils de productivité robustes, disposer de Microsoft Office sur son ordinateur personnel change la donne. De la gestion des tâches quotidiennes à la création de documents et de présentations complexes, MS Office 2021 Professionnel pour Windows offre toutes les applications essentielles pour travailler efficacement. Disponible pour seulement 30,25 € (au lieu de 219 €) lors de la vente de la Saint-Valentin chez Godeal24, cette licence à vie est une opportunité à ne pas manquer.

Cette version d'Office inclut des fonctionnalités améliorées de collaboration en temps réel et de co-création, le support du DPI élevé, ainsi qu'un mode sombre mis à jour pour une expérience utilisateur moderne et efficace. Cette licence vous permet de télécharger vos applications Microsoft directement sur votre PC, incluant Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher et Access, et ceci sans frais supplémentaires.

Pour macOS, vous pouvez obtenir une licence à vie MS Office Famille et Petite Entreprise en promotion à seulement 46,99 € (au lieu de 249,99 €). Vous installez les applications localement, ce qui vous permet de continuer à travailler sur vos documents, feuilles de calcul et présentations même hors ligne. Vous pourrez télécharger vos clés de licence pour utiliser les suites immédiatement après l'achat. Ne gaspillez plus votre argent dans un abonnement MS 365. Obtenez des licences à vie MS Office 2021 à bas prix. Et ne tardez pas, la vente se termine bientôt !

Rappelons que GoDeal24 fournit un support technique 24/7 et promet un service après-vente à vie.

Découvrez la suite bureautique Office en très forte promotion pour une utilisation à vie !

Si votre PC est un peu à la traîne, cette offre lui permettra de se remettre à niveau. Pour la Saint-Valentin, vous pouvez obtenir une mise à niveau vers Windows 11 Pro pour seulement 12,25 €. Avec Windows 11 Pro, vous bénéficierez d'une multitude de fonctionnalités premium de productivité et de sécurité pour vous aider à travailler dans les meilleures conditions et protéger vos données. Donnez un coup de boost à votre PC à un prix exceptionnel.

Et pour payer toujours moins cher, choisissez un bundle regroupant système d'exploitation et suite bureautique avec une réduction de 62 % avec le code SGO62 :

Profitez de toutes sortes de clés de logiciels avec les offres exceptionnelles de Godeal24 ! Que vous recherchiez l'optimisation de votre système, une sécurité avancée, des outils multimédias ou des utilitaires, vous trouverez ici des logiciels premium à des prix imbattables. Boostez vos performances, protégez votre système et simplifiez votre flux de travail, tout en respectant votre budget. N'hésitez pas, ces offres exclusives expirent bientôt !

Pourquoi choisir Godeal24 ?

Godeal24 propose des licences logicielles garanties avec livraison numérique, avec aucun autre frais à payer et un accès gratuit au service client. Les milliers d'avis positifs publiés sur TrustPilot, avec une note élevée de 4,8 sur 5, montrent la satisfaction des clients.

Toutes les clés sont des produits MS authentiques, alors n'attendez pas : passez votre commande tant que les codes de réduction sont encore valides !

Pour rappel, vous trouverez ci-dessous les liens officiels chez Microsoft pour télécharger Windows 10 / 11 ou encore Office :