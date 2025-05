Bon plan : la licence à vie Windows 11 Pro à seulement 19€ et la Office à 23€ chez VIP-scdkey !!!

Article sponsorisé par VIP-scdkey

Grande braderie chez VIP-scdkey qui propose pour ce mois de mai des promotions assez dingues sur de nombreux logiciels de l'univers Microsoft, allant du système d'exploitation Windows à la suite bureautique Office, une occasion à ne pas rater ! A vous en effet la licence à vie Windows 10 à seulement 13 €, la clé Windows 11 Pro à 19 € ou encore la suite Office à partir de 23 € !

Et pour que tout le monde en profite, VIP-scdkey offre une réduction supplémentaire en utilisant le code de réduction exclusif GEC qui permet d'obtenir 30 % de réduction supplémentaire sur de nombreux logiciels Microsoft. A vous de jouer !

Il ne vous reste qu'à passer commande en sélectionnant le produit sur lequel vous avez craqué, le placer dans le panier, comme présenté ci-dessous pour une licence Windows 11 Pro.

N'oubliez surtout pas de bien mettre le code GEC, donnant droit à -30%, dans la case « Code promotionnel », puis de cliquer sur « Appliquer ».

Le prix final s'affiche directement, il ne vous reste plus qu'à procéder au paiement, pour recevoir quelques minutes après votre licence directement par mail. Libre à vous de l'utiliser pour une nouvelle installation de Windows ou même pour activer votre actuelle version non activée de Windows. Pour ce faire, il suffit d'aller dans les paramètres de Windows, dans l'onglet « Mise à jour et sécurité » et « Activation », comme indiqué ci-dessous.

Indiquez alors la clé de produit reçue par email, et immédiatement votre version de Windows sera activée.

Pour rappel, Microsoft autorise de télécharger gratuitement les versions officielles de Windows et d'Office directement depuis ses serveurs :