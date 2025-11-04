Vente du Singles's Day 11.11 : obtenez la licence à vie d'Office 2021 Pro à 30 € ou celle de Windows 11 à 13 € !

Publication sponsorisée par GoDeal24



Le Jour des Célibataires, ou Double 11, est pour rappel un événement de shopping similaire au Black Friday. Initialement il s'agissait d'une « anti-Saint-Valentin » pour les célibataires chinois, il s'est ensuite transformé en une journée de baisses des prix stratégique pour stimuler les achats en ligne. Depuis, il est devenu un festival de shopping majeur pour tout le monde, dépassant même en chiffre d'affaire le Black Friday américain.

Pour participer à cet événement massif, Godeal24 propose de grosses remises sur tous les logiciels PC populaires, vous aidant à économiser jusqu'à 90 % ou plus ! Mais si vous n'agissez pas rapidement, vous risquez de manquer cette occasion !

Quelle meilleure affaire que d'obtenir Office 2021 Pro pour seulement 30,11 € (prix normal : 249 €) ? Payez une seule fois et obtenez huit programmes couramment utilisés : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (version gratuite), OneNote, Publisher et Access. Ce logiciel reconnu peut vous aider à créer des présentations, organiser vos données et effectuer des traitements de texte de base. Pour ceux qui préfèrent un achat unique plutôt qu'un abonnement continu, cette offre apporte d'énormes réductions et des licences Office absolument légales.

De plus, une baisse de prix ramenant le coût de la licence à vie d'Office 2021 Famille et Petite Entreprise pour Mac à 59,29 € fait également partie de ces remises rares. La seule mise en garde : comme pour toute excellente offre, la disponibilité et les prix peuvent changer sans avertissement. Si cela correspond à votre flux de travail et que vous attendiez une version à achat unique, une offre comme celle-ci ne se présente pas souvent !

Pour rappel, GoDeal24 est une plateforme reconnue de vente de logiciels. En quelques secondes vous pourrez acheter une licence authentique d'un logiciel, reçue immédiatement par e-mail et utilisable directement dans le logiciel que vous aurez téléchargé sur le site officiel, pour avoir la garantie de ne pas être contaminé par un virus ou un spyware. Signalons enfin que GoDeal24 fournit un support technique 24/7 et promet un service après-vente à vie.

Commençons ces promotions par la suite bureautique Office :

Windows 11 Pro offre la base sécurisée, performante et intégrée en toute transparence qui permet à Office 2021 Pro de réellement exceller. Godeal24 réduit le prix de Windows 11 Pro à seulement 13,25 €. Sachant que ce logiciel coûte normalement près de 199 €, c'est le genre d'offre que vous ne pouvez pas vous permettre de rater !

Et pour payer encore moins cher, n'hésitez pas à acheter groupé en combinant le système d'exploitation Windows et la suite bureautique Office avec une réduction de 62 % avec le code SGO62 :

Trouvez vos clés avec une réduction supplémentaire de 50 % ! (code coupon 'SGO50').

Payey moins cher en achetant en grosses quantités !

Obtenez toutes sortes de clés logicielles avec des offres exceptionnelles chez Godeal24 ! Que vous recherchiez l'optimisation de votre système, une sécurité avancée, des outils multimédias ou des utilitaires, vous trouverez ici des logiciels premium à des prix imbattables. Améliorez les performances, protégez votre système et rationalisez votre flux de travail, tout en respectant votre budget. N'hésitez plus : ces offres exclusives expirent bientôt !

Pour rappel, comme vous pourrez le constater avec les très nombreux avis positifs publiés sur TrustPilot, avec une excellente note de 4,8 sur 5, Godeal24 est un revendeur fiable. Il possède aussi un service client 24/7 à vie pour que vous puissiez utiliser votre produit sans problème.

Enfin, vous trouverez ci-dessous les liens officiels chez Microsoft pour permettre le téléchargement immédiat de Windows 10 / 11 ou encore d'Office 2016 / 2019 :