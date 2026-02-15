BON PLAN : des offres jusqu'à 300 Go en 5G à petit prix chez Cdiscount Mobile

Plusieurs offres Cdiscount Mobile qui valent le détour





Si vous êtes à la recherche d'un forfait téléphonique à petit prix et qui propose de la 5G avec suffisamment de data, alors les offres du moment chez Cdiscount Mobile ont de quoi vous intéresser. Vous avez le choix entre 150, 200 et 300 Go avec une gamme tarifaire s'étalant de 7,99 € à 12,99 € par mois, le tout sans engagement, avec comme réseau utilisé celui de Bouygues Telecom.

Vous trouverez ci-dessous les détails de ces différents forfaits :

Internet : 150 Go en 5G Depuis la France Métropolitaine. Débit réduit au-delà. Internet depuis EU/DOM : +29 Go en 4G 30 destinations en Europe (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. Appels, SMS/MMS : illimités En France Métropolitaine et depuis l'UE/DOM. Carte Sim : 1 € seulement Forfait mobile sans engagement Cdiscount Mobile à 7,99 € par mois Internet : 200 Go en 5G Depuis la France Métropolitaine. Débit réduit au-delà. Internet depuis EU/DOM : +34 Go en 4G 30 destinations en Europe (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. Appels, SMS/MMS : illimités En France Métropolitaine et depuis l'UE/DOM. Carte Sim : 1 € seulement Forfait mobile sans engagement Cdiscount Mobile à 9,99 € par mois Internet : 300 Go en 5G Depuis la France Métropolitaine. Débit réduit au-delà. Internet depuis EU/DOM : +42 Go en 4G 30 destinations en Europe (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. Appels, SMS/MMS : illimités En France Métropolitaine et depuis l'UE/DOM. Carte Sim : 1 € seulement Forfait mobile sans engagement Cdiscount Mobile à 12,99 € par mois