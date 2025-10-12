Actualité
BON PLAN : une offre temporaire avec 300 Go en 5G pour moins de 10 euros par mois

Pendant encore quelques jours, vous pouvez allier petit prix et grosse quantité de data chez YouPrice.

Une Maxi offre temporaire à ne pas rater

La semaine dernière, nous vous faisions part des différents forfaits disponibles chez YouPrice. Si la plupart sont toujours d'actualité, Le Fantastic a lui été remplacé par Le Maxi, toujours avec 300 Go en 5G chez Orange ou SFR. La différence vient des tarifs appliqués, puisque la formule utilisant ce dernier opérateur ne coûte que 9,99 € par mois sans engagement. Cela vaut carrément le coup, mais il va falloir faire vite si vous êtes intéressés, puisque l'offre n'est valable que jusqu'à mardi soir à minuit.

Vous trouverez ci-dessous les principales informations concernant cet abonnement.

Le Maxi

  • Carte SIM à 5 €.
  • 300 Go d'Internet 4G/5G
  • eSIM disponible sur le réseau Orange
  • Appels/SMS/MMS illimités
  • 14 Go d'Internet dans UE et DOM

Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Maxi à 12,99 € par mois sur le réseau Orange

Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Maxi à 9,99 € par mois sur le réseau SFR

