BON PLAN : 300 Go de data en 5G pour moins de 10 €, une offre à saisir très vite !

Si vous souhaitez changer de forfait mobile pour économiser quelques euros, tout en profitant d'Internet en 5G sans trop de restrictions, voilà une offre à ne pas louper chez RED by SFR à l'occasion du Black Friday. Le forfait mobile sans engagement avec 300 Go en 5G, 27 Go en UE/DOM et appels, SMS et MMS illimités est à 9,99 € par mois.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce Black Forfait chez RED by SFR :

Internet 300 Go 5G



300Go en très haut débit (5G*, 4G, 3G).

Au-delà de 300Go, rechargement de 50Go à 10€ possible, 1 recharge maximum puis usage internet bloqué.

Usage modem inclus. *Réseau 5G en cours de déploiement, accessible dans les zones couvertes avec une offre et un terminal compatibles 5G. Appels, SMS/MMS illimités



Appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte).

Appels limités à 3h maximum par appel, coupés au-delà.

SMS, MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine.

Appels, SMS/MMS limités à 200 destinataires différents par mois. Inclus à l’étranger



Vous bénéficiez toute l’année depuis l’Union Européenne et les DOM, des appels et SMS/MMS illimités. Vous disposez aussi de 27Go d'internet par mois en UE/DOM . Forfait mobile sans engagement RED by SFR à 9,99 €/mois