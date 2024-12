BON PLAN : 300 Go de data 5G pour moins de 10 € !

SI vous voulez changer de mobile, voilà une offre à ne pas louper chez NRJ Mobile, qui utilise pour rappel le réseau Bouygues Telecom. Le forfait Woot à 9,99 € par mois inclut 300 Go de data en 5G, les appels et SMS/MMS illimités, 25 Go depuis l'Europe et les DOM et une carte SIM à 1 € seulement, le tout sans engagement.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur le forfait Woot 300 Go 5G à 9,99 € par mois :

300 Go POUR 9,99 €/mois SANS ENGAGEMENT Appels et SMS/MMS illimités Vers les fixes et les mobiles en France métropolitaine. Internet 300 Go en 5G depuis la France métropolitaine En France métropolitaine. Débit réduit au-delà. + 25 Go depuis l'Europe et DOM Appels et SMS/MMS illimités depuis Europe et DOM vers la France métropolitaine et vers Europe et DOM. 25Go d’internet en Europe et DOM (en plus des Go en France). Pas de frais cachés Carte SIM à 1 € seulement. Si vous dépassez votre usage data en France, pas de hors forfait : votre débit est réduit jusqu’au mois suivant. Forfait Woot 300 Go 5G à 9,99€/mois chez NRJ Mobile