BON PLAN : une offre 300 Go en 5G à moins de 10 euros chez Cdiscount Mobile durant quelques jours seulement !

Source: Cdiscount Mobile

Il ne va pas falloir traîner si vous souhaitez bénéficier de ce tarif avantageux.

Une offre Cdiscount Mobile à ne pas rater

À la recherche d'un forfait téléphonique à pas cher, sans engagement et qui vous permette de laisser libre cours à vos habitudes sur la Toile sans vous restreindre ? Alors cette offre du moment chez Cdiscount Mobile est sans doute faite pour vous avec ses 300 Go en 5G pour seulement 9,99 € par mois, le tout utilisant le réseau Bouygues Telecom.

Cdiscount Mobile bandeau 28 02 2025

Vous trouverez ci-dessous les détails de ce forfait. Il faudra faire vite si vous êtes intéressé, puisque l'offre prendra fin le 30 septembre à 23h59.

Internet : 300 Go

  • Depuis la France Métropolitaine. Débit réduit au-delà.

Internet depuis EU/DOM : +25 Go en 4G

  • 30 destinations en Europe (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer.

Appels, SMS/MMS : illimités

  • En France Métropolitaine et depuis l'UE/DOM.

Carte Sim : 1 € seulement

Forfait mobile sans engagement Cdiscount Mobile à 9,99 € par mois

