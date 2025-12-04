The Amusement, une enquête VR intime où chaque pas réveille le passé

The Amusement invite le joueur à incarner Samantha Burkhart, une jeune femme de dix-neuf ans chargée d’inspecter un parc d’attractions abandonné qui appartenait à son père disparu. Ce lieu chargé de symboles réveille des souvenirs enfouis et transforme cette simple visite en un voyage personnel où chaque attraction dévoile un fragment de son histoire familiale.

Le récit s’appuie sur le vécu de Samantha, marqué par l’absence de Hans, son père porté disparu pendant la première guerre mondiale. Les relations tendues entre ses parents, Bridget et Hans, deviennent un axe majeur de l’intrigue. Le parc agit comme un miroir de ce passé car il renferme les traces de leurs conflits et de leurs rêves contrariés. En avançant, Samantha découvre une version de son histoire qu’elle n’avait jamais imaginée.

L’univers visuel puise dans les Luna Park des années vingt avec des attractions inspirées de la fantaisie populaire de l’époque. Un labyrinthe à la Alice, une Atlantide imaginaire ou encore des montagnes russes qui ont perdu de leur éclat composent un décor marqué par la nostalgie. Chaque zone joue un rôle narratif et plonge le joueur dans une ambiance qui oscille entre douceur, mystère et mélancolie.

L’une des particularités de The Amusement repose sur l’usage du redirected walking. Chaque pas effectué dans la réalité se retrouve instantanément dans le jeu ce qui renforce la sensation d’être physiquement présent dans le parc. Malgré cette technologie, une surface d’environ quatre mètres carrés suffit pour en profiter. Ceux qui disposent de moins d’espace peuvent opter pour un déplacement à la manette. Le jeu propose aussi des séquences à sensations avec des zones perchées à plusieurs dizaines de mètres et des passages labyrinthiques qui bousculent l’équilibre du joueur.

L’exploration repose également sur des énigmes intégrées aux attractions. Le joueur manipule des objets et active des mécanismes conçus pour encourager l’observation et la réflexion. Cette approche permet de progresser naturellement tout en dévoilant les éléments clés de l’histoire. Les puzzles servent autant à comprendre l’environnement qu’à éclairer les souvenirs de Samantha.

Au fil de l’expérience, The Amusement développe une aventure qui parle de deuil, d’héritage et de mémoire. Le parc familial devient un espace où s’entremêlent les émotions de l’héroïne. Grâce à la VR et à cette manière de marcher réellement dans le monde virtuel, l’implication du joueur se renforce et donne une dimension plus intime à l’enquête.

En réunissant exploration physique, narration introspective et énigmes interactives, The Amusement cherche à offrir une expérience différente dans le paysage VR. Le cadre des années vingt, associé à un parc abandonné façonné par l’après-guerre, donne une identité particulière à ce récit où chaque pas rapproche le joueur d’une vérité longtemps enfouie.

Pour l'instant, la période de sortie est calée sur le printemps 2026 mais vous pouvez déjà ajouter The Amusement à vos wishlists Steam et Meta Quest.