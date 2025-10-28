The Amusement : ARTE dévoile un nouveau jeu en VR

Le média culturel européen ARTE et le studio allemand Curvature Games sont fiers d'annoncer The Amusement, une aventure narrative en réalité virtuelle qui mêle un scénario émouvant à une immersion intense. Le joueur incarne Samantha Burkhart, une jeune femme inspectant le parc d'attractions de son défunt père abandonné depuis longtemps.

Au fil de sa progression, chaque attraction se révèle être à la fois une énigme et un fragment du passé de Samantha. Afin de découvrir son histoire, les joueurs doivent interagir avec l’environnement pour résoudre des énigmes complexes, et manipuler des objets cachés dans les attractions étranges et sublimes du parc.

Se déroulant dans les années 1920 et inspiré des Luna Parks d'après-guerre, The Amusement dépeint un monde et une époque suspendus entre joie et mélancolie. Grâce à la technologie « redirected walking », le jeu transforme chaque pas réel en mouvement dans le jeu, créant une expérience physique et émotionnelle intense.

À propos du jeu



The Amusement est un jeu narratif en réalité virtuelle dans lequel le joueur incarne Samantha Burkhart. Envoyée par sa mère pour inspecter un parc d’attractions abandonné hérité de son père disparu, la jeune femme de 19 ans est envahie de souvenirs de son enfance. Des souvenirs qui se révèlent à mesure que Samantha découvre et résout toutes sortes d’énigmes cachées dans les attractions du parc. Le joueur explore le parc d’attractions en redirected-walking, si bien que chacun de ses pas dans la réalité est reproduit dans le jeu, pour une exploration aussi intense qu’immersive. Une histoire familiale



À la demande de sa mère, Samantha se rend dans le parc d’attractions familial pour une dernière inspection : un labyrinthe digne d’Alice aux Pays des Merveilles, les ruines de l'Atlantide… et bien sûr, des montagnes russes ! Chaque attraction est l’occasion pour l’héroïne de se replonger dans son passé et de retrouver des souvenirs de son enfance, marquée par la relation houleuse de ses parents, Bridget et Hans. Ce dernier, porté disparu pendant la Première Guerre Mondiale, hante l’esprit de Samantha qui, peu à peu, découvre une toute autre version de son histoire familiale. Prenant place dans les années 20, l’histoire de The Amusement s’appuie sur les cicatrices de l'après-guerre. Le parc d’attractions s’inspire des Luna Park, un cadre qui structure le récit et l'esthétique du jeu, ancrés dans la nostalgie familiale et le deuil. Une exploration VR en redirected-walking



The Amusement est une aventure en réalité virtuelle : le joueur incarne pleinement Samantha et inspecte le parc d’attractions, interagit avec l’environnement et explore la mémoire de la jeune femme pour comprendre son histoire. Mieux encore, The Amusement propose une exploration en redirected-walking : chaque pas que le joueur fait est retranscrit immédiatement dans le jeu, transformant le récit en une intense expérience immersive. En plus de la marche, The Amusement est une expérience à sensations où le joueur peut grimper sur plusieurs dizaines de mètres et atteindre des hauteurs vertigineuses tout comme se perdre dans un labyrinthe, transformant cette inspection de routine en une aventure sensorielle et dynamique. À noter que The Amusement ne requiert qu’une surface de 4 mètres carré pour être vécu en redirected-walking et qu’il est possible de se déplacer à la manette. Un gameplay interactif



Dans The Amusement, la découverte du parc et des souvenirs est jalonnée de toutes sortes d’énigmes immersives et interactives. Le joueur peut saisir et manipuler des objets pour chercher des indices, activer des mécanismes et créer des chemins qui lui permettront d’avancer dans son exploration du parc. L’expérience en réalité virtuelle permet une analyse poussée et une manipulation fine des différents objets, pour une résolution hollistique et concrète des énigmes. Caractéristiques Une technologie redirected-walking pour une exploration immersive et sensorielle

Une histoire complexe et profonde sur les relations familiales

Des décors vintage inspirés des Luna Park des années 20

Des énigmes interactives basées sur une réflexion hollistique et la manipulation d’objets

Qui développe et édite The Amusement ?





Développé par Curvature Games, connu pour ses titres VR tels que Arctic Olympics, Escape Quest: Espionage Express, The Amusement poursuit l'engagement du studio en faveur d'une narration immersive et d'une profonde démarche artistique.

The Amusement est coproduit par ARTE France et Curvatures Games et publié par ARTE France. Avec ce nouveau jeu, ARTE renforce son engagement en faveur d’expériences interactives qui explorent des périodes historiques à travers des médias innovants. Le développement de The Amusement a également été financé par Gamecity Hamburg et le ministère fédéral allemand de l'Économie et de la Protection du Climat.

Quand sortira The Amusement ?





The Amusement sortira sur Steam VR et Meta Store en 2026. Vous pouvez acheter le Meta Quest 3 512 Go à 549,99 € sur Cdiscount.