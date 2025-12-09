The Boys: Trigger Warning, un jeu VR officiel annoncé en vidéo

L'éditeur Sony Pictures Virtual Reality et le développeur Arvore (Pixel Ripped 1978) viennent de dévoiler The Boys: Trigger Warning, un jeu d'action et d'infiltration en réalité virtuelle. Un jeu VR tiré de la série TV The Boys, elle-même basée sur les comics de Garth Ennis et Darick Robertson.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur The Boys: Trigger Warning :

Développé avec les créateurs et avec les acteurs de la série à succès, The Boys: Trigger Warning vous plonge dans le monde glorieusement tordu de The Boys. Cette fois-ci, vous ne regardez pas le chaos - vous êtes dedans : gros plan, personnel et dangereusement réel. La vie de Lucas Costa explose quand les Armstrong - une famille de superhéros ratés de Vought mais toujours mortelle - transforment une sortie familiale en carnage. Les Boys le ramènent in extremis, le dotent de nouveaux pouvoirs et le plongent tête baissée dans leur guerre clandestine et impitoyable contre Vought et ses super-héros. Guidé dans l'ombre par Butcher et La Crème, Lucas se lance dans une traque sans merci pour éliminer les Armstrong. Devenez un Supe... Que tu le veuilles ou non - Pouvoirs instables. Décisions impossibles. Zéro surveillance.

Pouvoirs instables. Décisions impossibles. Zéro surveillance. Furtif ou chaos - Planifiez ou faites exploser. De toute façon, c'est moche.

Atteindre, attraper, briser - Tirez, écrasez et jetez des ennemis en utilisant la télékinésie.

Temp V : Pouvoirs temporaires, conséquences permanentes - Sortez vos lames de poing, disparaissez sous un camouflage ultra-résistant, ou jouez là Protecteur à fond avec des yeux laser.

Vought : les lumières brillantes et ce qu'il y a en dessous - La machine corporative étendue de Vought, du 99e étage des Seven aux entrailles de Voughtland. Et des installations qui n'existent pas (par Vought légal).

Combats de boss brutaux - Knockdown, Drag-Out Carnage.

Visages familiers, surprises indésirables - Butcher, La Crème, Kimiko, Ashley, le Protecteur... et un autre type Petit Soldat.

Voix réelles - Laz Alonso, Jensen Ackles, Colby Minifie et P.J. Byrne sont de retour !

The Boys: Trigger Warning sortira en 2026 sur PlayStation VR 2, Meta Quest 3S, Meta Quest 3, Meta Quest Pro et Meta Quest, au prix de 21,99 €. Vous pouvez retrouver le Meta Quest 3S 128 Go avec le pack Cardboard Hero Gorilla Tag et trois mois d'abonnement à Meta Horizon+ pour 279,99 € sur Amazon.