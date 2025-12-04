Routine : le jeu d'horreur SF lancé en vidéo

Aujourd'hui, l'éditeur suédois de jeux indépendants Raw Fury et le développeur britannique Lunar Software sont heureux d'annoncer le lancement de leur jeu d'horreur de science-fiction à la première personne, Routine. Le jeu est disponible sur Xbox Game Pass, Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox sur PC, Xbox Cloud et Steam. Routine prend également en charge Xbox Play Anywhere et est optimisé pour les consoles portables Xbox.

La bande-annonce de lancement de Routine :

Routine est un jeu de science-fiction et d'horreur en vue subjective dans une base lunaire abandonnée, dans un futur alternatif imaginé dans les années 80. La curiosité laisse place à l'instinct de survie quand le contact est brutalement rompu avec une base lunaire. Votre quête de réponses vous confronte à un ennemi convaincu que la plus grande menace, c'est vous. Chaque découverte vous plonge un peu plus dans l'inconnu, avec pour seule option de continuer d'avancer.

Les caractéristiques du jeu :

Explorez un futur retro-analogique : Parcourez des secteurs variés de la base, des quartiers d'habitation délabrés aux centres commerciaux abandonnés.

Un design et gameplay immersifs : Une conscience complète du corps, une bande-son diégétique et une interface minimaliste, pour une ambiance captivante et immersive.

: Une conscience complète du corps, une bande-son diégétique et une interface minimaliste, pour une ambiance captivante et immersive. Explorez toutes vos capacités : Votre outil d'assistance pour cosmonaute (O.A.C.) est un atout décisif. Utilisez-le pour accéder aux terminaux, vous orienter et identifier des indices.

: Votre outil d'assistance pour cosmonaute (O.A.C.) est un atout décisif. Utilisez-le pour accéder aux terminaux, vous orienter et identifier des indices. Survivez à l'inconnu : Fuyez, cachez-vous ou, en dernier recours, essayez de vous défendre contre les dangers grâce à votre O.A.C.

Vous pouvez acheter Routine à 19,99 € (-20 %) sur Gamesplanet.