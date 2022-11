The Chant : le jeu d'horreur spirituel se lance en vidéo

Prime Matter, le label de PLAION, et Brass Token lancent aujourd'hui The Chant, un jeu d'horreur psychologique nous emmenant sur une île isolée, alors qu'une secte New Age réveille des forcés maléfiques suite à un rituel raté. Le titre est disponible dès aujourd'hui, place à la bande-annonce de lancement :

The Chant suit donc Jess, qui décide de partir en retraite spirituelle sur l'île de la Gloire, mais ce ne sera finalement pas de tout repos. Elle devra affronter des créatures cauchemardesques avec un système de combat spirituel permettant de récolter des objets et fabriquer des armes comme des bâtons de sauges et des huiles essentielles. Le joueur devra choisir entre faire face à ces monstres ou fuir, les ressources étant rares, et il faudra surtout gérer ses émotions négatives, qui renforcent les créatures.

The Chant est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, avec une Limited Edition rajoutant la bande originale, un artbook, une tenue pour Jess et un filtre Années 70. Vous pouvez retrouver cette version à 39,99 € sur Amazon.