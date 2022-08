The Chant : date de sortie et bande-annonce avec une secte New Age

Brièvement mentionné l'année dernière lors de la présentation de Prime Matter, le label d'édition de Koch Media (devenu PLAION), The Chant continue de se dévoiler petit à petit depuis quelques mois et les studios parlent à chaque fois d'un lancement en 2022. Eh bien, vous pouvez souffler, cela devrait être le cas.

Au travers d'une nouvelle bande-annonce, nous apprenons que la date de sortie de The Chant est fixée au 3 novembre 2022 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Ce jeu d'aventure et d'action horrifique nous emmènera pour rappel sur une île en vue d'un voyage spirituel auprès d'une secte New Age qui va vite se transformer en cauchemar, avec un tas de personnages à croiser.

En attendant la sortie du jeu, vous pouvez précommander The Chant - Limited Edition à 39,99 € sur Amazon.