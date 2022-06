The Chant : les cauchemars commencent avec une nouvelle bande-annonce

Les amateurs de jeux d'action, d'aventure et d'horreur attendent avec impatience The Chant, un titre développé par Brass Token et édité par Prime Matter, le label de Koch Media. Le titre avait eu droit à une première présentation le mois dernier, mais les studios sont déjà de retour avec une nouvelle bande-annonce :

The Chant mettra en scène Jess Briars, qui va devoir survivre face à des créatures mystérieuses venant d'envahir notre monde après être passées par un portail ouvert par une secte locale. Des créatures cauchemardesques qui vont vite perturber la santé mentale de Jess, il faudra principalement les fuir, mais aussi les affronter à l'aide d'armes et capacités spirituelles. Mike Skupa, directeur créatif du jeu, rajoute :

Nous avons pour objectif de surprendre les joueurs en proposant un jeu qui sort des sentiers battus en mélangeant secte horrifique des années 70 et spiritualité New Age. Nous avons la liberté d'essayer de nouvelles choses et tous les jours nous tentons de nous surpasser avec notre premier titre, The Chant.

The Chant est attendu dans le courant de l'automne 2022 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez déjà le précommander en Limited Edition avec un steelbook, un artbook et la bande originale (numérique) contre 39,99 € à la Fnac.