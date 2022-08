The Chant : le casting se dévoile dans une nouvelle vidéo

The Chant sera le prochain jeu de Prime Matter et Brass Token. Un titre horrifique qui nous emmènera sur une île reculée pour faire face à des créatures mystérieuses invoquées par une secte de hippies. Le jeu mettra évidemment en scène plusieurs personnages, dont l'héroïne Jessica Briar, et il faut bien sûr des acteurs et actrices pour les incarner.

Les studios partagent ainsi aujourd'hui une nouvelle bande-annonce de The Chant, mettant en avant son casting. Nous retrouverons ainsi Siobhan Williams (récemment vue dans The Quarry) dans le rôle principal, aux côtés de Kira Clavell, Adam Millard, Emily Tennant, Nicole Anthony et Praneet Akilla. Mais surtout, les développeurs dévoilent leurs rôles dans l'histoire de The Chant :

Jessica Briar, interprétée par Siobhan Williams, se rend sur Glory Island afin de prendre part à une retraite spirituelle, suite à la demande de son amie Kim Mallari (interprétée par Kira Clavell). Jess est ravie de prendre quelques jours de repos loin de la ville, de sa vie stressante, ainsi que de sa carrière. Étant de nature curieuse et prête à tenter de nouvelles expériences, elle est partante pour travailler sur elle-même au sujet d'un événement traumatique qui a eu lieu pendant son adolescence et qu'elle partage avec Kim. Cependant, elle n'est pas au courant qu'elle va être forcée à réfléchir d'une nouvelle façon afin de survivre aux horreurs qui l'attendent. Depuis la première fois qu'elle a entendu parler de Tyler Anton (incarné par Adam Millard), Kim n'attendait qu'une seule chose : participer à cette retraite spirituelle. Depuis, elle est devenue l'élève de Tyler et elle se sent plus vivante que jamais. Elle est très reconnaissante envers lui, car il l'a autorisée et encouragée à inviter Jess. Mais est-il vraiment le leader spirituel, fort, ainsi que le guérisseur qu'il prétend être ? Au sujet de Tyler, l'île est un héritage de sa mère perturbée. Désormais il est prêt à accueillir un petit groupe de disciples dans leur voyage transformationnel au cœur de la science des prismes. Il est temps pour lui de laisser sa marque sur le monde et peut-être même sur le cosmos. Hannah Wilson (interprétée par Emily Tennant) est excitée à l'idée d'accueillir les participants à cette retraite spirituelle. Elle a passé les derniers mois en tant que bras droit de Tyler et elle n'a jamais autant ressenti le fait d'appartenir à quelque chose. Maya Kalani (doublée par Nicole Anthony) est sur l'île parce qu'elle croit que cette retraite spirituelle est la première étape pour affronter son passé et ainsi guérir de ses blessures. Elle a rencontré Tyler, qui a su voir sa douleur cachée et l'a ainsi accueillie à ses côtés. Elle possède un caractère et un esprit exceptionnels. Depuis qu'il a fait la connaissance de Tyler, Sonny Sonti (Praneet Akilla) a décidé de concentrer son énergie (et une partie de ses richesses familiales) dans la promotion de la science des prismes. C'est sa chance de trouver enfin une plus grande signification à sa vie et ainsi laisser derrière lui promesses brisées et autodestruction. De nombreux personnages avec leurs propres raisons de venir sur cette île sont réunis. Cette retraite spirituelle est un voyage interconnecté qui révélera les forces et faiblesses de chacun des visiteurs de Glory Island.

The Chant est pour rappel attendu dans le courant de l'année 2022 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, mais les studios ne partagent toujours pas la date de sortie précise. Vous pouvez quand même le précommander en Limited Edition à 39,99 € sur Amazon.