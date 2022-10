The Chant : du gameplay oppressant et le contenu de la Limited Edition dévoilés

Le mois prochain sortira The Chant, un jeu d'horreur psychologique développé par Brass Token et édité par Prime Matter, le label de PLAION. Le titre nous emmènera sur une petite île avec une secte New Age qui réveille un peu malgré elle des forces maléfiques suite à un rituel raté.

Aujourd'hui, les studios partagent une longue vidéo de gameplay de The Chant, commentée par Mike Skupa, directeur créatif du jeu. Survivre ne sera pas une partie de plaisir face à ces créatures de l'Obscurité, il faudra explorer l'environnement pour trouver des ressources et se battre contre des monstres. Il sera également nécessaire de veiller à surveiller son Mental, sa Santé et Spiritualité, leur niveau influant sur la fin de l'histoire.

Prime Matter partage au passage un visuel de la Limited Edition de The Chant, disponible contre 39,99 € sur Amazon. Elle inclura le jeu sur PC, PS5 ou Xbox Series X, un artbook, la bande originale (numérique), ainsi qu'une skin et un filtre 70's à utiliser dans le jeu. La date de sortie de The Chant est fixée au 3 novembre 2022.