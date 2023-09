The Chant : un DLC gratuit The Gloom Below disponible dès maintenant et une mise à jour riche en nouveautés

Page 1 : Bande-annonce du DLC The Gloom Below et détail des nouveautés

En voilà un dont nous ne pensions pas entendre à nouveau parler et il revient pourtant avec de nombreuses nouveautés. Vous l'avez lu en titre, le survival-horror The Chant développé par Brass Token et édité par Prime Matter est donc de retour, lui qui était sorti au début du mois de novembre 2022 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Nous déclarions dans notre test de l'époque que la fin Mental que nous apparaissait alors « très brusque et limite incompréhensible ». Eh bien, bonne nouvelle nous concernant, le studio a donc annoncé la semaine dernière le DLC The Gloom Below, qui prend justement place après cette conclusion et qui est de sorti ce 12 septembre ! Une courte bande-annonce de lancement a été diffusée, montrant justement la fin mentionnée et certains éléments de cette nouvelle aventure entièrement gratuite.

The Gloom Below va donc totalement plonger Jess Briars dans l'Obscurité, cette dimension parallèle remplie de créatures pas franchement amicales. Vous pouvez retrouver une description complète de ce contenu ci-dessous et des visuels en page suivante.

Avec le DLC The Gloom Below, un nouveau cauchemar se déchaîne au terrifiant lendemain de The Chant. Après avoir échappé aux horreurs de l'île de la Gloire, Jess et Kim sont précipitées face à une fusion impossible de l'Obscurité et du monde réel. Ce n'est qu'avec le concours des Anton, une famille maudite, qu'elles pourront parvenir à se soustraire à leur sort. Déroulez l'histoire en remontant la piste des adeptes pris au piège pour exploiter leur connaissance de la science des prismes afin d'améliorer vos aptitudes et de fabriquer de nouvelles armes. Votre esprit est assailli de toute part et vous devrez livrer de dangereux combats en collectant les composants nécessaires pour anéantir le cœur de l'Obscurité. Cette extension apporte une nouvelle structure, qui incite à la répétition et à l'expérimentation pour survivre à ses défis. EXPLORER UN MONDE D'HORREUR COSMIQUE Arpentez les plus profondes dimensions de l'Obscurité, où la peur et l'irréel se mêlent pour tisser un monde d'horreur tordue. À chaque tentative, vous découvrirez de nouvelles possibilités et de nouveaux périls en plongeant dans les secrets surnaturels de ce royaume. Traquez les indices et chargez les cristaux prismatiques du masque sorcier de Monroe, puis retournez au Nexus pour vous préparer à relever le défi suivant avec une nouvelle force. S'ADAPTER POUR SURVIVRE L'Obscurité sape la santé mentale de Jess et son esprit comme son corps sont constamment menacés. De nouvelles entités rôdent dans l'ombre et des créatures violentes vous traquent sans relâche. Pour survivre, vous devez vous battre férocement et agir avec stratégie, gérer votre inventaire et adapter vos tactiques. Abattez un essaim d'hypersangsues à téléportation grâce au pouvoir du plasma tout en chargeant votre Lame iridescente pour découper les insaisissables skulks. MAÎTRISER LA SCIENCE DES PRISMES La mort n'est pas sans ses récompenses. Vous retournerez au Nexus pour améliorer vos aptitudes et gagner de nouvelles armes, puiserez dans l'énergie de Monroe et de ses disciples pour débloquer 18 nouveaux modificateurs d'aptitudes cumulables et combinerez les puissants effets pour blesser, esquiver ou immobiliser vos ennemis. Chaque créature a ses faiblesses à exploiter de manière aussi créative que périlleuse.

Pour obtenir ce DLC, vous devez l'ajouter manuellement à votre compte via le PlayStation Store, le Microsoft Store ou Steam. Par ailleurs, une mise à jour indépendante a également été déployée, qui devrait améliorer le confort de jeu tout en proposant un défi revu à la hausse.

Amélioration de l'IA - Les ennemis sont désormais plus attentifs et plus réactifs, ce qui rend les rencontres plus stimulantes et plus engageantes. De plus, les ennemis peuvent désormais poursuivre les joueurs plus loin.

Amélioration des combats - Les joueurs peuvent désormais profiter d'un système de combat plus raffiné, avec un ciblage automatique plus fluide et plus réactif et des mécanismes de collision plus précis pour les attaques du joueur et de l'ennemi, ce qui rend l'expérience de combat plus immersive et plus agréable.

Système d'expérience Mind Body Spirit révisé - Les ennemis sont désormais classés en trois catégories distinctes : L'esprit, le corps ou l'âme. Les joueurs gagnent de l'expérience dans ces catégories en battant les types d'ennemis correspondants. Les armes et les capacités infligent des dégâts plus importants lorsqu'elles sont associées à la même classe d'ennemis. De plus, les indicateurs de santé des ennemis sont colorés en fonction de leur type d'expérience, ce qui aide les joueurs à prendre des décisions stratégiques.

Visuels améliorés - Le jeu offre désormais une vision plus vivante et plus claire de The Gloom, améliorant ainsi l'expérience immersive globale.

Vous pouvez vous procurer la Limited Edition de The Chant sur Amazon à partir de 24,72 €. L'éditeur annonce également une baisse de prix permanente du jeu sans en préciser le nouveau montant et la boutique de Valve le propose en promotion actuellement. Si vous attendiez le bon moment pour vous y mettre, c'est maintenant !

