The Walking Dead Saint & Sinners : le DLC gratuit Aftershocks est sorti et promet de nombreuses heures de jeu supplémentaires

Vous l'attendiez, la voilà fraîchement débarquée, la nouvelle extension gratuite Aftershocks de The Walking Dead: Saint & Sinners vient de sortir et amène avec elle son lot de nouveautés. Ce contenu post-game d'une durée de quatre à six heures de jeu apporte ainsi pas moins de huit nouvelles missions à la difficulté relevée et adaptée aux joueurs ayant terminé la campagne une première fois. Le studio Skydance Interactive précise tout de même que le prochain patch permettra de lancer le contenu sans avoir à terminer l'aventure.

Bien que nous soyons amenés à retourner dans les anciennes zones de jeu (pas de nouveaux environnements au programme de cette mise à jour), les missions changent quant à elles radicalement et sont plus difficiles. L'emplacement et le scénario des ennemis changent également, et un nouveau type de danger environnemental fait son apparition, tout comme les bombes tripwire reliées à des réservoirs de propane, dont il faudra se méfier ou, au contraire, tirer avantage, de quoi rendre le gameplay toujours plus jouissif ! De nouvelles caches d'armes, de fournitures et d'objets de collection uniques sont présentes et peuvent avoir été pillées, et transportées ailleurs par nos ennemis, assurez-vous donc de bien lire chaque note et suivre les indices.



The Walking Dead: Saint & Sinners Aftershocks est disponible sur Oculus Quest, PSVR, mais aussi sur PC VR via les stores Oculus et Steam. Pour le lancement de cette nouvelle mise à jour, Steam propose d'ailleurs The Walking Dead: Saint & Sinners avec une remise de 30 % qui prendra fin le 27 septembre 2021. Ne vous faites pas prier, ce titre est aujourd'hui considéré comme le meilleur jeu de zombies en réalité virtuelle.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas dans la VR, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.