Song of Horror : le jeu d'horreur se lance en vidéo sur PS4, mais pas encore sur Xbox One

Song of Horror est sorti à l'origine sur PC à Halloween 2019, et il a rapidement séduit les joueurs sur ordinateurs grâce à son ambiance terrifiante et sa réalisation inspirée des vieux survival-horror en caméras fixes. Après de longs mois d'attente, le titre débarque aujourd'hui sur PlayStation 4.

Raiser Games et Protocol Games partagent donc la bande-annonce de lancement de Song of Horror, à admirer ci-dessus. Le titre nous invite à enquêter sur la disparition d'un écrivain et de son éditeur, parti à sa recherche, dans des lieux hantés. Le joueur croisera surtout La Présence, une entité maléfique gérée par une IA qui s'adapte aux actions du personnage. Et si le joueur se fait attraper, le personnage meurt définitivement, il faut alors continuer l'aventure avec quelqu'un d'autre.

Song of Horror est donc disponible dès maintenant sur le PlayStation Store, et il arrivera très prochainement sur Xbox One. Les développeurs indiquent que le processus de validation sur le Microsoft Store prend un peu plus de temps que prévu, mais le lancement est tout de même imminent. Vous pouvez acheter Song of Horror Deluxe Edition à 39,99 € sur Amazon.