Grow: Song of the Evertree, date de sortie, bêta et bande-annonce pour le jeu de gestion relaxant

En juin dernier, 505 Games et Prideful Sloth (Yonder: The Cloud Catcher Chronicles) dévoilaient Grow: Song of the Evertree, un jeu de gestion coloré et relaxant qui nous emmènera dans un univers dépaysant afin de faire revivre l'Evertree. Le titre a récemment eu droit à une nouvelle bande-annonce :

Mais ce n'est pas tout, car la date de sortie de Grow: Song of the Evertree est désormais fixée au 16 novembre 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Le titre sera vendu à petit prix, 24,99 € en version numérique ou 29,99 € en édition physique, mais seule la Switch aura droit à une boîte. Avant ce lancement, le jeu va entrer en bêta fermée en septembre prochain, les inscriptions sont déjà ouvertes, mais il faudra accepter des accords de non-divulgation, ne vous attendez donc pas à voir du gameplay sur la Toile le mois prochain.

Rendez-vous en fin d'année pour découvrir Grow: Song of the Evertree sur ordinateurs et consoles. D'ici là, vous pouvez craquer pour Yonder: The Cloud Catcher Chronicles Enhanced Edition à 34,99 € sur Amazon.