Grow: Song of the Evertree, un jeu de gestion coloré et relaxant annoncé en images et vidéo

Prideful Sloth s'est déjà fait remarquer avec Yonder: The Cloud Catcher Chronicles, un jeu d'aventure sans monstres sur une île paradisiaque qui n'est pas sans rappeler le Hyrule de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Le studio sera de retour cette année avec un jeu tout aussi coloré, Grow: Song of the Evertree.

Grow: Song of the Evertree se présente comme un immense bac à sable invitant le joueur à explorer des grottes, résoudre des énigmes, ramasser des fleurs ou encore attraper des insectes afin de créer et gérer des mondes colorés et uniques, dans le but de faire revivre l'Evertree. Le joueur croisera également des PNJ qu'il faudra aider, et il sera possible de construire divers bâtiments. La bande originale est composée par Kevin Penkin, connu pour les musiques de Florence (nommé au BAFTA), Made in Abyss et Tower of God.

Édité par 505 Games, Grow: Song of the Evertree a tout du jeu relaxant, il est attendu dans le courant de l'année 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Yonder: The Cloud Catcher Chronicles est quant à lui affiché à 34 € sur Amazon.