Grow: Song of the Evertree, le jeu bac à sable relaxant lancé en vidéo

Après Yonder: The Cloud Catcher Chronicles, Prideful Sloth est de retour avec un nouveau jeu relaxant de type bac à sable, Grow: Song of the Evertree. Le titre nous emmène dans les Mondes d'Alaria pour faire face au Withering, une force maléfique qui met à mal l'Evertree, en incarnant le dernier Alchimiste.

Vous pouvez retrouver la bande-annonce de lancement de Grow: Song of the Evertree ci-dessus, les développeurs rappellent que leur titre est propice à la relaxation et à l'évasion, avec un univers réconfortant et des actions bienveillantes récompensées. Le studio s'est également associé à Arbor Day Foundation, les joueurs ayant ajouté le titre dans leur liste de souhaits avant le lancement ont ainsi permis de replanter de nombreux arbres partout dans le monde. Cheryl Vance, game designer chez Prideful Sloth, rajoute :

Avec le lancement de Grow sur PC et consoles aujourd’hui, nous sommes ravis d’accueillir les joueurs à Alaria. Grow, c’est avant tout une question d’exploration, une invitation à rejoindre un lieu douillet. Nous espérons de tout cœur qu’Alaria sera un endroit où les joueurs apprécieront se rendre.

Grow: Song of the Evertree est disponible dès aujourd'hui sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Cette dernière console aura droit à une version physique en février 2022. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.