Decarnation : le jeu d'horreur psychologique français se lance en vidéo

Shiro Unlimited et Atelier QDB lancent aujourd'hui Decarnation, un jeu d'horreur psychologique en 2D et en pixel art. Un titre qui fait la part belle à l'aventure et à la narration dans une ambiance glaçante, et bien évidemment, les studios ne manquent pas de partager une bande-annonce de lancement :

Dans Decarnation, les joueurs suivent les mésaventures de Gloria, une danseuse de cabaret dans le Paris du début des années 90 et qui voit sa vie bouleversée par une mystérieuse rencontre. En plus de suivre ce scénario inspiré des films de Satoshi Kon et David Lynch, il faudra également résoudre quelques énigmes et même affronter des monstres. La bande originale est composée notamment par Akira Yamaoka (Silent Hill), avec des chansons pop du groupe Fleur et Bleue.

Decarnation est disponible dès maintenant sur PC via Steam et Nintendo Switch, vous pouvez retrouver des cartes eShop sur Amazon.

