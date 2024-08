The Occultist : période de sortie et inquiétante cinématique pour le jeu d'horreur psychologique

L'éditeur Daedalic Entertainment et le développeur Daloar Studios viennent de dévoiler une nouvelle bande-annonce de The Occultist, le jeu d'horreur psychologique à la première personne. Un titre qui suivra Alan Rebels, détective spécialisé dans le paranormal qui enquête sur la disparition de son père sur l'île de Sacrepierre.

Voici une présentation de The Occultist et ses points clés :

« Mon esprit est imprégné d’images à faire trembler de peur n’importe qui... mais je ne suis pas n’importe qui. Je suis l’occultiste. » Participez à l'enquête occulte la plus terrifiante d'Alan Rebels dans ce jeu d'action-aventure et d'horreur à vous glacer le sang. Pendule occulte : l’objet le plus important que possède Alan. Il lui permet d’interagir avec son environnement et de le modifier grâce à ses cinq mécanismes uniques et originaux.

: l’objet le plus important que possède Alan. Il lui permet d’interagir avec son environnement et de le modifier grâce à ses cinq mécanismes uniques et originaux. Action à la première personne : découvrez le monde inquiétant de The Occultist à travers les yeux d’Alan Rebels et utilisez son pendule occulte pour faire la lumière sur les secrets de Sacrepierre.

: découvrez le monde inquiétant de The Occultist à travers les yeux d’Alan Rebels et utilisez son pendule occulte pour faire la lumière sur les secrets de Sacrepierre. Survie et horreur : The Occultist possède tous les éléments du genre ; exploration, atmosphère angoissante et une narration centrée sur le personnage.

: The Occultist possède tous les éléments du genre ; exploration, atmosphère angoissante et une narration centrée sur le personnage. Graphismes de nouvelle génération : The Occultist vous offre une extraordinaire qualité graphique afin de vous plonger dans une expérience horrifique parfaitement immersive.

: The Occultist vous offre une extraordinaire qualité graphique afin de vous plonger dans une expérience horrifique parfaitement immersive. Cache-cache : Alan évite toujours la confrontation directe. À l’aide des mécanismes d’infiltration, il doit parvenir à progresser dans l’aventure sans être pris de court.

: Alan évite toujours la confrontation directe. À l’aide des mécanismes d’infiltration, il doit parvenir à progresser dans l’aventure sans être pris de court. Des personnages mémorables : Sacrepierre est peuplée d’adversaires qui vous mèneront la vie dure.

: Sacrepierre est peuplée d’adversaires qui vous mèneront la vie dure. Énigmes : toutes sortes d’énigmes, des plus simples à celles qui feront appel à vos plus profondes connaissances des arts occultes.

: toutes sortes d’énigmes, des plus simples à celles qui feront appel à vos plus profondes connaissances des arts occultes. Bande-son : The Occultist vous propose une bande-son originale, œuvre du célèbre compositeur Pepe Herrero.

The Occultist sortira en 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez patienter avec The Chant, disponible à partir de 14,99 € en Limited Edition sur Amazon, Cdiscount, Fnac et GOG.com.