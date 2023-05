Decarnation : Akira Yamaoka (Silent Hill) et Alt 236 composent la bande originale

Après plus de quatre années de développement, Atelier QDB s'apprête à lancer Decarnation, un jeu d'horreur en 2D et en pixel art qui marquera aussi les débuts de Shiro Unlimited dans l'édition. Un titre très attendu par les amateurs du genre, qui s'est fait remarquer par sa direction artistique, mais ses musiques devraient elles aussi être marquantes.

Les studios annoncent aujourd'hui qu'Akira Yamaoka a composé 10 titres pour la bande originale de Decarnation. Des pistes qui devraient comme à son habitude osciller entre la mélodie et l'effroi, le compositeur japonais est pour rappel déjà bien connu grâce à ses musiques pour Silent Hill, The Medium, Lollipop Chainsaw ou encore Shadows of the Damned. Une collaboration dont est évidemment très fier Quentin de Beukelaer, directeur créatif de Decarnation :

L'esthétique et l'ambiance de Silent Hill ont joué un rôle crucial dans la création de Decarnation. Ainsi, avoir la possibilité de recevoir l'aide généreuse du talentueux maître Yamaoka-san est un honneur immense. Decarnation intègre des éléments de la culture japonaise, ce qui rend la participation de Yamaoka-san d'autant plus gratifiante. Ses compositions musicales sont un mélange de sons instrumentaux, mécaniques et organiques qui sont vraiment impressionnants. Aux côtés de notre compositeur principal, Corentin Brasart, nous ne nous lassons jamais d'écouter les créations de Yamaoka-san. Même près de 25 ans après le premier jeu Silent Hill, Yamaoka-san continue de régner en maître en tant que génie créatif.

Akira Yamaoka rajoute :

Je suis ravi d'avoir pu participer au développement de Decarnation qui tire ses inspirations d'œuvres qui me sont extrêmement chères, comme « La Bête Aveugle » de Edogawa Rampo. C'est un de mes romans préférés, et il m'a inspiré nombre de mes créations personnelles. Dans de nombreux aspects, Decarnation m'évoque cette œuvre, et j'ai développé un lien spécial avec ce jeu. J'espère sincèrement que les joueurs l'apprécieront autant que moi !

Comme si cela ne suffisait pas, le vidéaste français Alt 236 a lui aussi composé deux pistes pour Decarnation. Quentin Boëton, de son vrai nom, compose pour rappel toutes les musiques de ses vidéos et a déjà sorti deux albums avec le musicien AL9000, à savoir Leviathan et Anemoia. Enfin, le groupe Fleur et Bleue se charge du reste de la bande originale, qui promet d'être variée.

Si vous ne connaissez pas encore Decarnation, il s'agit d'un jeu d'aventure et d'horreur inspiré des films de David Lynch et des mangas de Junji Ito et Satoshi Kon, qui suivra Gloria, une danseuse de cabaret dans le Paris de 1990 dont la vie part en sucette et qui rencontre un mystérieux mécène. Le titre mélangera les genres avec « quinze types de gameplay différents » pour suivre l'évolution du personnage. La date de sortie de Decarnation est fixée au 31 mai 2023 sur PC et Nintendo Switch, contre 14,99 €, vous pourrez le précommander très prochainement sur Gamesplanet.