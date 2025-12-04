Replaced : fin du suspense, une vraie date de sortie dévoilée

C'est la deuxième fois que nous parlons de Replaced cette année. La première fois, c'était pour l'inévitable report du jeu. Replaced a été annoncé en 2021 et devait sortir l'année suivante, mais Sad Cat Studios n'a cessé de repousser le lancement. Désormais, Replaced est attendu au printemps 2026, et le studio a une excellente nouvelle pour les joueurs.

Une date de sortie pour Replaced





Sad Cat Studios dévoile aujourd'hui la date de sortie précise de Replaced. Le jeu sera disponible le 12 mars 2026 sur PC (Steam, GOG.com et Epic Games Store) et Xbox Series X|S. La sortie se fera donc quelques jours avant le printemps. Pour rappel, le titre sera ajouté au catalogue du PC Game Pass et du Game Pass Ultimate dès son lancement.

Présentation de Replaced





Si jamais vous aviez oublié de quoi parle le jeu, voici une présentation de Replaced :

REPLACED est un jeu de plateformes et de science-fiction rétrofuturiste en 2,5D se déroulant dans une Amérique alternative des années 80, avec des combats fluides sur fond d’histoire dystopique ! Vous incarnez R.E.A.C.H., une intelligence artificielle prise au piège dans un corps humain contre son gré et s’efforçant de s’adapter à la vie humaine dans la ville de Phoenix et ses alentours. Dans une société défaillante plongée dans le chaos après une catastrophe nucléaire, les rues sont envahies par les hors-la-loi. La corruption et la cupidité règnent en maître, et pour les puissants, les humains et leurs organes ne sont qu’une monnaie d’échange. REPLACED se joue en solo et offre un mélange de gameplay sur plateformes et de pixel art avec des effets cinématiques et des combats fluides. L’histoire dystopique riche et captivante se déroule dans un passé alternatif, dans un monde aride, complexe et stylisé d’inspiration cyberpunk. Sous les traits de R.E.A.C.H., vous explorez et révélez les mystères de ce monde, en comprenant progressivement que tout a un prix.

En attendant la sortie de Replaced en mars prochain, vous pouvez retrouver les abonnements au Game Pass sur Cdiscount.