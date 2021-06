E3 2021 : Replaced, un jeu d'action et de plateforme rétrofuturiste annoncé avec du gameplay

Sad Cat Studios et Coatsink ont profité du Xbox & Bethesda Games Showcase pour dévoiler leur premier jeu, Replaced, un titre en 2,5D mélangeant action, plateforme et science-fiction rétrofuturiste. Le ton est donné dans une première bande-annonce de gameplay, à découvrir juste ici :

Dans Replaced, le joueur incarne R.E.A.C.H., une intelligence artificielle bloquée dans le corps d'un humain. Le joueur devra explorer Phoenix-City pour résoudre ce mystère, avec des séquences de plateforme et d'action fluides et cinématographiques prenant place dans une version alternative et dystopique des années 80.

Replaced sera lancé dans le courant de l'année 2022 sur PC (Steam et Epic Games Store) ainsi que sur Xbox One et Xbox Series X|S, sans oublier qu'il sera inclus dans le Xbox Game Pass.