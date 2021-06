E3 2021 : Shadowverse: Champion's Battle, le jeu de rôle et de cartes de Cygames daté en Occident

L'an dernier sortait au Japon Shadowverse: Champion's Battle, une adaptation sur Switch de l'anime de Studio ZEXCS reposant évidemment lui-même sur le jeu de cartes Shadowverse de Cygames. XSEED Games (Marvelous Games pour l'Europe) avait annoncé son intention de localiser ce jeu de rôle en mars dernier avec comme vague période de sortie l'été 2021 et profite désormais de l'E3 2021 pour préciser son calendrier.

Ainsi, Shadowverse: Champion's Battle sortira le 10 août en exclusivité sur Switch, aussi bien au format numérique que physique. Le jeu nous fera vivre un scénario totalement original, nous faisant incarner un étudiant (garçon ou fille) tout juste transféré à la Tensei Academy et qui va évidemment se mettre à jouer à Shadowverse sous l'impulsion l'un de ses nouveaux camarades de classe, Hiro Ryūgasaki, le protagoniste de l'anime. Avec la présidente du club de Shadowverse de l'établissement et seule membre restante, Rei, ils vont ainsi se mettre en quête de restaurer le club en tentant de remporter le championnat national.

Cela nous amènera à croiser toutes sortes de personnages, visiter de nombreux lieux pour y effectuer des duels, que ce soit à l'école ou dans la ville, le tout en 3D, et bien sûr collecter de nouvelles cartes parmi plus de 600. Bref, de quoi plaire aux joueurs regrettant la bonne époque des jeux Yu-Gi-Oh! et consort au déroulé similaire. En plus du solo, des matchs multijoueurs en local et ligne mettront nos talents à l'épreuve face à la communauté. Bon, malheureusement, et comme pour Granblue Fantasy Versus, Cygames a trouvé bon d'inclure un système de Battle Pass avec des récompenses cosmétiques et divers bonus... Reste également à savoir si le doublage japonais sera également inclus en plus de l'anglais.

Toutes les versions du jeu donneront par ailleurs accès à un code débloquant des illustrations de cartes alternatives, 10 « Seer's globes » et d'autres cosmétiques à destination de Shadowverse sur PC et mobiles.

Pour terminer, Shadowverse: Champion's Battle est disponible en précommande au prix de 49,99 € sur Amazon.