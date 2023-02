Goodbye Volcano High : date de sortie et nouveau trailer à l'ambiance de fin du monde pour le jeu musical avec des dinos

PlayStation avait déjà dévoilé Goodbye Volcano High lors d'un State of Play en 2020. Il s'agira d'un jeu d'aventure narratif et musical avec des héros musiciens et adolescents à l'apparence de dinosaures, qui prévoit de voir le jour sur PS5, PS4 et PC. Son lancement a été repoussé à plusieurs reprises en raison de la crise sanitaire, mais les développeurs de KO_OP en voient enfin le bout.

Le dernier State of Play vient en effet de fixer la date de sortie de Goodbye Volcano High au 15 juin 2023, via une intéressante bande-annonce. Elle dévoile en effet des cinématiques, des mini-jeux ou encore le troisième extrait de la bande-son, Reunion, histoire de nous mettre dans l'ambiance.

Bonjour ! Je suis Marcela Huerta, responsable de la communauté chez KO_OP. Vous n’avez pas eu de nos nouvelles sur PS Blog depuis un moment, mais nous revenons plus forts pour vous dévoiler la bande-annonce de sortie de Goodbye Volcano High à l’occasion du State of Play !

C’est un moment important pour nous, et nous sommes ravis d’avoir accès à cette plateforme pour vous en dire plus. Oh, tant que j’y pense, la date de sortie est fixée au 15 juin 2023. C’est pile à la fin de l’année scolaire, alors croisons les doigts pour qu’aucun examen ne vous empêche de profiter de notre jeu. Vous pouvez ajouter le jeu à votre liste de souhaits sur le PlayStation Store dès aujourd’hui. Il est temps de cliquer sur ce petit cœur pour nous montrer tout votre amour !

Vous avez peut-être entendu quelques nouvelles voix dans cette bande-annonce. J’allais vous dévoiler les acteurs en question, mais je parie que certains fans du jeu en ont déjà reconnu certains. Nous avons Ozioma Akagha, qui prête sa voix à Trish, la meilleure amie fan d’insectes de Fang ; Abe Bueno-Jallad, qui fait la voix de Naser, le petit frère de Fang amateur de blagues douteuses ; Allegra Clark, qui double Naomi, la présidente de classe un peu coincée, mais attachante ; et enfin Mark Whitten, qui incarne Reed, le batteur à la force tranquille. Comme nous l’annoncions dans notre dernière bande-annonce, l’emblématique Lachlan Watson incarne Fang, le protagoniste anxieux, mais non moins talentueux de GVH. Nous sommes vraiment ravis d’avoir pu travailler avec ces acteurs et avons encore du mal à réaliser que nous allons pouvoir proposer un jeu entièrement doublé. Le monde et le récit de Goodbye Volcano High s’en trouveront sublimés. Et n’oubliez pas : nous n’avons pas encore dévoilé tous les acteurs qui se cachent derrière les voix des personnages, alors restez à l’écoute !

Notre dernière bande-annonce propose également de nouvelles images de performances musicales et de mini-jeux ! Les images de performances mettent à l’honneur Worm Drama, tout en montrant l’une des forces de Goodbye Volcano High : les animations magiques en 2D (que les gens prennent souvent pour de la 3D). Les mini-jeux vous donnent un aperçu des types d’interaction disponibles avec Fang : qu’il s’agisse d’éviter de passer trop de temps sur les écrans ou de créer l’affiche de votre groupe (j’adore l’infographie), les joueurs sont en immersion complète dans le quotidien de Fang.

En plus de ces annonces, nous en profitons pour vous dévoiler « Reunion », le troisième extrait de la bande-son de Goodbye Volcano High. J’ai toujours été obsédée par l’ambiance qui se dégage de cette chanson. Elle est rythmée et joyeuse, mais je l’ai encore plus appréciée en lisant les paroles ! J’adore les chansons qui parlent de remonter la pente après une crise. Car après tout, en temps d’apocalypse, que pouvons-nous faire d’autre que de compter les uns sur les autres ? La mélancolie fait rage, mais je suis prête !

Nous affrontons cela tous ensemble, ne reste jamais seul

(ne reste jamais seul)

Nous le savons, vaut mieux ne pas être seul

Dans cet enfer

Comme les autres titres que nous avons sortis (« Don’t Talk » pour annoncer notre retard et « Constellations » pour notre dernière annonce PlayStation), le morceau « Reunion » a été créé par notre directeur audio interne, Dabu, en collaboration avec Brigitte Naggar. Dabu est connu pour son travail sur Dwarf Fortress, Boyfriend Dungeon et Winding Worlds. Brigitte Naggar est une musicienne canadienne qui a sorti deux albums sous le nom de scène Common Holly : Playing House et When I say to you Black Lightning.

Alors que nous approchons de la fin de ce projet, nous nous émerveillons devant les détails imaginés par nos artistes qui prennent vie grâce à notre incroyable équipe d’animation. Ensuite, notre service de programmation peaufine le tout… Il est incroyablement gratifiant de voir tous ces éléments s’imbriquer dans le jeu final.

Nous vous sommes énormément reconnaissants pour votre soutien et espérons que vous continuerez à suivre notre processus de développement en vous inscrivant à notre newsletter ou en nous suivant sur Twitter, Instagram et TikTok ! Merci encore et à très bientôt sur Internet !

Goodbye Volcano High sera disponible sur PS5 et PS4 en juin 2023.