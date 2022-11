Goodbye Volcano High encore repoussé pour les mêmes raisons

En 2020, KO_OP dévoilait Goodbye Volcano High, un jeu d'aventure narratif avec des dinosaures anthropomorphes qui mettra en scène une bande d'amis à l'aube de l'âge adulte. D'abord attendu en 2021, le titre a déjà été repoussé à l'année suivante, les développeurs indiquant qu'ils avaient rebooté le scénario et que la conception prenait du temps à cause de la petite taille de l'équipe.

Malheureusement, Goodbye Volcano High ne verra pas non plus le jour en 2022. KO_OP est de retour avec un nouveau communiqué pour annoncer que le jeu sera disponible dans le courant de l'été 2023. Le développeur indépendant explique que le retard déjà pris à cause du COVID-19 est toujours d'actualité, et comme il a revu à la hausse ses ambitions pour le titre, Goodbye Volcano High prend encore du retard.

Pour se faire pardonner, KO_OP partage une nouvelle courte bande-annonce de Goodbye Volcano High, à découvrir ci-dessus. Le jeu est attendu l'année prochaine sur PC, PlayStation 4 et PS5, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.