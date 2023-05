Goodbye Volcano High : oui, la date de sortie est encore repoussée...

KO_OP développe depuis des années Goodbye Volcano High, un jeu narratif avec des dinosaures anthropomorphes, qui avait été dévoilé en 2020 pour sortir normalement l'année suivante. Le studio a été perturbé par le COVID-19 et a effectué un reboot du scénario, repoussant une première fois le titre à 2022, encore une fois à l'été 2023.

En début d'année, KO_OP fixait la date de sortie de Goodbye Volcano High au 15 juin 2023, nous pensions que c'était enfin la bonne, mais voilà, le studio reprend la parole aujourd'hui pour annoncer que son jeu narratif est encore une fois repoussé, au 29 août 2023 cette fois. Dans un communiqué, KO_OP explique les raisons de ce nouveau report :

Après avoir évalué notre calendrier de production pour GVH, nous avons pris la décision de déplacer notre lancement au 29 août 2023.

La réalité est qu'avec notre charge de travail actuelle, nous n'aurions pas pu respecter notre date de lancement en juin sans des réductions importantes de la qualité et de la taille du jeu. Cela signifierait livrer quelque chose de très différent de ce que nous avons imaginé et travaillé. Nous ne voulons rien de moins que la meilleure version du jeu que nous avons créée tout au long de notre cycle de développement.

De plus, nous sommes un studio qui se targue d'éviter les crunchs. Respecter notre date de lancement initiale obligerait notre équipe à travailler la nuit, le week-end et tôt le matin pour le lancement et risquer d'épuiser les gens.

Ce retard déplace également notre date de lancement hors d'un calendrier de sortie très chargé en juin, nous ouvrant à des opportunités plus incroyables et donne au jeu une plus grande chance de succès.

Je sais que ce n'est pas la chose la plus facile à entendre, c'est une chose difficile à faire pour nous. GVH est un projet vraiment spécial pour nous et tous les membres de notre équipe ont fait un travail incroyable sur ce jeu. Nous avons besoin d'un peu plus de temps pour nous assurer que tout ce travail brille vraiment ! Nous avons été très honorés d'entendre une réponse aussi positive à notre démo. Bientôt, nous présenterons une autre démo publique et nous espérons que vous aurez tous la chance de la découvrir.

Merci beaucoup pour votre compréhension, nous avons hâte que vous jouiez ce sur quoi nous avons travaillé.