Goodbye Volcano High : l'aventure interactive et musicale de la PS5 avec des dinos repoussée, la faute au COVID et à un reboot narratif

Vous vous souvenez de Goodbye Volcano High ? Il a pourtant été dévoilé lors de l'évènement de révélation de la PS5, aux côtés d'une ribambelle de jeux en tout genre. Il mélangera expérience narrative à choix multiples, jeu de rythme et récit initiatique, alors que nous suivrons le dinosaure anthropomorphe Fang dans son passage à l'âge adulte. Sa dernière année à Volcano High sera pleine de rebondissements, de mini-jeux interactifs, de passages musicaux où nous pourrons créer notre propre bande-son et de relations tumultueuses avec notre famille, nos amis et nos coups de cœur. Et tout ça, c'est sans compter sur l'Apocalypse qui va éteindre notre race d'ici peu...



Le titre développé par le jeune studio canadien KO_OP (GNOG, Winding Worlds) était à l'origine prévu sur la console next-gen, PS4 et PC pour 2021, mais le temps est passé, et rien de concret n'a été remontré depuis. Sans surprise, la sortie est repoussée à début 2022, à cause de la pandémie, mais aussi d'un reboot narratif qui a amené l'équipe à repenser toute la trame du jeu.

OK, alors... à propos de ça !

Cela va sans dire, mais faire des jeux pendant une pandémie, c'est difficile ?

En plus des évènements mondiaux, 2020 nous a vus redémarrer le récit de notre jeu (vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici). Ces deux facteurs ont retardé notre calendrier de sortie. Nous faisons donc ce que nous sommes sûrs d'être maintenant une annonce attendue : Goodbye Volcano High sera un jeu de 2022, pas 2021.

Cela a été une année très difficile pour de nombreuses raisons, et la santé mentale et physique de l'équipe doit primer. On ne veut pas faire de crunch, et on ne veut pas se mettre dans des situations stressantes pour finir le jeu d'ici 2021 quand on pourrait prendre un peu plus de temps.

Alors oui ! C'est ça ! Pansement enlevé !

Nous aimons la communauté que nous avons créée en développant Goodbye Volcano High, et nous espérons que ce n'est pas trop décevant d'avoir à attendre un peu plus longtemps pour vivre ce drame de dinos. Merci à ceux qui nous soutiennent depuis le premier jour et à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Nous apprécions vraiment vous et votre soutien. Nous adorons créer ce jeu et nous avons de la chance d'avoir une chance de le faire !

Nous publierons d'autres mises à jour amusantes dans les mois à venir et nous espérons que vous les aimerez.