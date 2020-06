Goodbye Volcano High : un jeu narratif avec des dinosaures adolescents dévoilé en vidéo

Le studio canadien KO_OP a présenté cette nuit Goodbye Volcano High, un jeu d'aventure narratif coloré qui met en scène des dinosaures anthropomorphes et qui demandera aux joueurs de faire des choix pouvant influer sur l'histoire. La direction artistique est lumineuse et atypique, comme le montre cette première bande-annonce :

Goodbye Volcano High est présenté comme une série TV, addictive, et les développeurs mettent en avant les capacités de la manette DualSense, et surtout le retour haptique, pour mieux faire « ressentir la tension » lorsque des décisions difficiles sont à prendre. Le studio a même fait appel à Lachlan Watson, qui joue Susie dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina, afin de prêter sa voix au personnage principal du jeu. Le titre suivra une bande d'amis adolescents qui sont sur le point d'obtenir leurs diplômes, et ils vont devoir choisir un avenir et trouver leur place dans la société, mais quelque chose de plus important semble se tramer.

Goodbye Volcano High est attendu en 2021 sur PlayStation 5, PS4 et PC, mais là encore, l'exclusivité console n'est que temporaire.