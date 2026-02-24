Marvel's Wolverine : Insomniac Games dévoile l'air de rien la date de sortie de son prochain blockbuster

Logan plante ses griffes sur le calendrier





Après un State of Play dantesque et l'annonce bien déprimante de la fermeture de Bluepoint Games, les nouvelles du côté de chez Sony Interactive Entertainment se suivent et ne se ressemblent pas. C'est au détour d'un simple tweet et d'une courte vidéo sur YouTube qu'Insomniac Games vient ainsi de dévoiler rien de moins que la date de sortie de Marvel's Wolverine, qui était jusqu'à présent prévu pour l'automne prochain.

Eh bien, sortez vos agendas et prévoyez pourquoi pas quelques jours de congés en prévision du mardi 15 septembre 2026, jour où nous pourrons découvrir Marvel's Wolverine sur PS5. D'ici là, nous avons le temps de découvrir les différentes éditions que SIE ne manquera pas de nous proposer.

Mais avant ça, le X-Men prendra part au combat dans MARVEL Tōkon: Fighting Souls. Il ne manquerait plus qu'il soit dans Avengers: Doomsday pour que les fans du personnage soient totalement comblés durant la deuxième partie de l'année.

Pour patienter, si vous ne l'avez pas encore fait, Marvel's Spider-Man 2 est vendu 53,99 € chez Gamesplanet sur PC et 60,34 € chez Leclerc sur PS5.