Steam : 1 million d'utilisateurs équipés de casques VR

Chaque mois, Valve publie de nombreuses statistiques concernant les utilisateurs de sa plateforme Steam. L'occasion de découvrir que la GTX 1060, les processeurs quad-core, Windows 10 et le 1080p sont utilisés par la plupart des joueurs, mais également que 1,29 % d'entre eux possèdent un casque de réalité virtuelle.

Ce chiffre un peu obscur est à mettre en corrélation avec le nombre d'utilisateurs actifs total de Steam, qui étaient 90 millions en avril 2019. Ainsi, ce sont plus d'un million de joueurs sur Steam qui sont équipés d'un casque de réalité virtuelle, le modèle le plus populaire était l'Oculus Rift S, suivi du HTC Vive, de l'Oculus Rift et du Valve Index, possédé par 10,94 % des joueurs équipés en VR.

Chose intéressante, au milieu des modèles bien connus (Oculus Rift, HTC Vive, WMR) et du PlayStation VR, nous retrouvons des casques de Pimax, notamment le 5K+ qui équipe 0,27 % des possesseurs de casques de réalité virtuelle sur Steam.

Lire aussi : TEST du Pimax 5K+ : le casque de réalité virtuelle avec un champ de vision à 200°, mais pas que...