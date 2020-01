Valve Index : les ventes ont triplé après l'annonce de Half-Life: Alyx

L'été dernier, Valve lançait un nouveau casque de réalité virtuelle, l'Index. Modèle haut de gamme assez onéreux, il a quand même séduit des joueurs, et d'après un rapport de SuperData, il se serait écoulé à 46 000 exemplaires lors du troisième trimestre 2019. Mais ça, c'était avant l'annonce de Half-Life: Alyx.

Valve a officialisé ce titre en réalité virtuelle en novembre, et le jeu est offert pour tout achat d'un Index. Les ventes ont explosé, le constructeur est en rupture de stock depuis plusieurs semaines, et toujours d'après SuperData, ce serait 103 000 casques Index qui se seraient vendus dans le courant du quatrième trimestre 2019, pour un total de 149 000 casques écoulés depuis son lancement.

À titre de comparaison, le PlayStation VR s'est écoulé à 338 000 exemplaires en fin d'année dernière, contre 317 000 pour l'Oculus Quest, 84 000 pour l'Oculus Go et 71 000 pour l'Oculus Rift S. Clairement, le Valve Index est un sérieux concurrent, malgré son prix de 1 079 € avec deux controllers et deux stations de base.

Lire aussi : Half-Life: Alyx, le jeu est presque terminé, un report improbable et d'autres détails sur le développement