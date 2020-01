Half-Life: Alyx, le jeu est presque terminé, un report improbable et d'autres détails sur le développement

Preuve que le développement de Half-Life: Alyx est en bonne voie, Valve a décidé d'en parler sans filtre lors d'un AMA (Ask Me Anything) sur Reddit. Robin Walker, Jamaal Bradley, David Feise, Greg Coomer, Corey Peters, Erik Wolpaw, Tristan Reidford, Chris Remo, Jake Rodkin et Kaci Aitchison Boyle, en tant qu'artistes, programmeurs ou animateurs, ont ainsi joué au jeu des questions-réponses.

Outre moult détails très techniques sur le son et les inspirations pour le gameplay, ils ont surtout évoqué les dernières semaines de développement qui les attendent, qui seront faites d'affinage et de communication promotionnelle. Mais, tant mieux pour eux, le jeu est quasiment terminé.

À l'exception de quelques ajustements à la toute dernière scène, le jeu est terminé. Beaucoup d'entre nous à Valve, ainsi que des testeurs, ont joué à l'ensemble du jeu plusieurs fois. À l'heure actuelle, nous polissons le jeu et corrigeons principalement les bugs, et nous en sommes au stade où nous espérions être. Nous sommes convaincus que nous respecterons notre période de sortie voulue. [...] Notre plan est de sortie des vidéos de gameplay qui mèneront jusqu'au lancement. Le but est de les utiliser pour montrer, non seulement les mécaniques de jeu, mais aussi les éléments spécifiques à la VR, comme différentes options de mouvement.

Pas de panique donc : malgré le manque de communication, Half-Life: Alyx devrait bien arriver sur PC en mars prochain. D'ailleurs, le studio a confirmé qu'il y avait actuellement 80 personnes actives autour de lui, « la plus grosse équipe unique » qu'il y ait jamais eu à Valve.

Sinon, en vrac, sachez que des produits dérivés Half-Life seront commercialisés, certains même avant le lancement du titre en VR, qu'il y aura de vrais moments d'horreur au cours du jeu, que le SDK du moteur Source 2 pourrait être proposé à la communauté pour qu'elle réalise ses propres créations avec, mais pas tout de suite, que des visages connus de la saga seront présents, et que Merle Dandridge, doubleuse originelle d'Alyx Vance, avait un temps été appelée pour reprendre son rôle, mais que Valve a finalement décidé de faire les choses différemment. Pour patienter jusqu'au lancement de Half-Life: Alyx, vous pouvez pour rappel jouer gratuitement aux précédents épisodes sur Steam.