Half-Life : Valve annonce une Collection jouable gratuitement, mais elle n'existe pas

En attendant la sortie de Half-Life: Alyx en mars prochain, les joueurs ont sans doute enfin de se replonger dans la franchise de Valve, mais il semblerait bien que le studio de Gabe Newell veuille également attirer de nouveaux joueurs.

Comme le rapporte PC Gamer, plusieurs utilisateurs de Steam ont reçu une notification sur la plateforme annonçant que « Half-Life Collection » est jouable gratuitement jusqu'au lancement de Half-Life: Alyx. Sauf que cette compilation n'existe pas, la boutique ne propose que The Orange Box (avec Half-Life 2, Episode One et Two, Portal et Team Fortress 2) ou Half-Life Complete, au nom un peu plus proche. Mais ces bundles sont toujours payants à l'heure actuelle.

Il semblerait que Valve se soit emmêlé les pinceaux et ait envoyé trop vite une notification, avec un titre erroné qui plus est, mais si Half-Life Complete devient gratuit pendant les prochaines semaines, cela va bien occuper les joueurs, la compilation regroupe en effet Half-Life, Half-Life: Source, Half-Life: Opposing Force, Half-Life: Blue Shift, Team Fortress Classic, Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One et Half-Life 2: Episode Two. Bref, l'intégralité des aventures de Gordon Freeman et plus encore. Valve ne prendrait pas ici de gros risques financiers, la plupart des utilisateurs de Steam ont déjà ces titres dans leur bibliothèque virtuelle.

