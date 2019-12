Half-Life: Alyx, plus de 10 minutes de gameplay en off-screen, c'est mieux que rien

Half-Life: Alyx nous a fait faux bon aux Game Awards 2019, nous donnant à la place rendez-vous au début de l'année 2020 pour de nouvelles informations.

Les fans les plus curieux de découvrir cet épisode exclusif aux casques de réalité virtuelle sont impatients d'en savoir plus, seule une bande-annonce ayant été dévoilée pour le moment. Mais, sans prévenir, du gameplay inédit en off-screen vient d'apparaître sur la Toile, grâce à la chaîne Tested d'Adam Savage. L'animateur de MythBusters et son acolyte Norman Chan ont pu essayer le jeu en exclusivité chez Valve, sur pas moins de huit appareils différents, histoire d'apprécier les qualités, les défauts et les spécificités de l'expérience sur chaque casque.

Pour ceux qui s'intéressent au côté technique de l'affaire, vous avez devant vous une demi-heure de discussions précises et instructives sur leur ressenti sur Half-Life: Alyx. Mais si vous voulez uniquement du gameplay, l'ensemble des séquences montrées à l'écran en off-screen a été compilée dans une vidéo à retrouver ci-dessous.

Combat, exploration, interaction, tout y passe, et même s'il ne s'agit pas d'une prise de vue directe, cela nous donne une nouvelle idée de ce qui nous attend en mars 2020 avec les Valve Index, Oculus, Windows Mixed Reality et HTC Vive.